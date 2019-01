Senato approva il decreto Semplificazioni che ora passa alla Camera

La manovra ufo approvata dal Senato alla bersagliera : I bilanci dello Stato sono cose talmente serie che i regolamenti parlamentari dedicano alla loro discussione un’apposita sessione di ben tre mesi. Da ottobre a dicembre. Mai era però...

Taglio delle Pensioni d'oro : il Senato approva… : ... se nel breve termine, tuttavia, non si vedrà un incremento nell'occupazione e nella produttività, magari con un'economia stagnante, allora potrebbe arrivare presto la resa dei conti per gli errori ...

Pensioni : Quota 100 - il Senato approva la manovra - attesi i decreti : Il Senato ha dato il via libera alla nuova manovra finanziaria che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2019. Numerose sono state le proteste da parte dei partiti di opposizione che considerano le misure in campo previdenziale molto penalizzanti. Si tratta del tanto atteso meccanismo di uscita anticipata con Quota 100 volto a superare definitivamente la Riforma Fornero e del cosiddetto reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 ...

Manovra 2019 approvata in Senato : i 12 punti chiave : La Manovra 2019, modificata di corsa e all’ultimo, per evitare la procedura di infrazione europea, è stata votata e approvata la notte del 22 dicembre in Senato, non senza polemiche e vere e proprie bagarre scatenatesi in Aula. Si attende ora il via libera definitivo – come si suol dire in terza lettura -, alla Camera. Qui arriverà il 28 dicembre. Il Paese quindi avrà finalmente la sua Legge di bilancio, approvata poco prima di ...

Manovra - dalle pensioni di platino all’Iva sul pane : ecco cosa ha approvato il Senato : Gli Ncc finiti in un decreto ad hoc. E poi Webtax, fondi per reddito di cittadinanza e quota 100, flat tax per i pensionati che dall’estero tornano a vivere al Sud, blocco delle assunzioni della pubblica amministrazione. E per quanto riguarda gli investimenti a bilancio “le risorse destinate nel prossimo triennio restano invariate – hanno riferito fonti di Palazzo Chigi -, per un valore complessivo di circa 15 miliardi”. Dopo ...

Manovra approvata in Senato tra urla del Pd e risse fra Lega e Forza Italia : Il governo è riuscito nel proprio obiettivo: nel corso della nottata il Senato ha approvato la Manovra. Dopo la lunga attesa della giornata di ieri, infine si è andati al voto in tarda serata, ma le opposizioni si sono ribellate sino all'ultimo. I parlamentari del Pd si sono infuriati, mentre tra Lega e Forza Italia si sono scatenati litigi molto aspri. approvata la Manovra del governo gialloverde Che non sarebbe stato facile lo si era capito ...

Ecotassa - Il Senato approva la soglia di 160 g/km : Con 167 sì, 78 no e tre astenuti (il Pd, per protesta, non ha partecipato al voto), il governo ha ottenuto la fiducia sul maxi emendamento che contiene la famigerata Ecotassa per le auto con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e lecobonus per quelle fino a 70 g/km. L'unica novità rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi è, come rivelato da Quattroruote, l'innalzamento da 45 a 50 mila euro (+Iva), cioè a 61 ...

Stazione Spaziale : il Senato USA approva l’estensione : Il prolungamento della vita operativa della Stazione Spaziale internazionale appare sempre più probabile: il Senato degli Stati Uniti ha approvato la riforma commerciale dei regolamenti spaziali, in cui si propone appunto l’estensione delle attività sulla Iss oltre il 2024, data inizialmente prevista per il pensionamento. Serviranno ancora alcuni passaggi perché questa approvazione diventi legge – spiega Global Science – ma ...

Al Senato americano sono serviti 100 anni per approvare una legge sul linciaggio : Dopo 240 anni di esistenza e 100 anni di tentativi, il Senato degli Stati Uniti ha approvato all’unanimità il progetto di legge che definisce il linciaggio come “reato federale”. Perché entri in vigore, ci vogliono ancora il voto della Camera e la firma del presidente Donald Trump, che però a questo

Manovra : oggi rush finale al Senato per l'approvazione degli emendamenti : Con l'arrivo, nella tarda serata di ieri, del maxi emendamento del governo che recepisce le modifiche frutto dell'accordo con la Commissione europea per evitare una procedura sui conti, questa mattina,...

Schiaffo del Senato a Trump : approvata mozione contro Bin Salman : I macabri particolari successivi alla scoperta dell'omicidio hanno scioccato il mondo, colpendo la figura del principe saudita, osannato dalla maggior parte dei media occidentali, e ormai ritenuto il ...

Manovra - la Camera approva la Legge di bilancio. Ma sarà - quasi - tutto da rifare al Senato : La soddisfazione, per i cittadini, può essere solo quella che per una volta i parlamentari hanno passato un sabato , quello dell'Immacolata, per giunta, sui banchi della Camera, anzichè tornarsene a ...

La manovra è stata approvata alla Camera - ora passa al Senato : Via libera dell'Aula della Camera alla legge di bilancio con 312 sì e 146 no. La manovra, su cui ieri il governo aveva incassato la fiducia di Montecitorio, passerà la prossima settimana all'esame del ...

Il Senato approva il decreto Fisco : 147 sì - 106 no e 6 astenuti : Via libera dell'Aula del Senato al decreto Fisco . Il pacchetto fiscale, collegato alla manovra, ha ricevuto 147 sì, 104 no e 6 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera. Tra le altre cose, ...