Mediaset - una brutta voce su Gerardo Greco : 'Che cosa rischia' - parola di Dagospia : C'è qualcuno a Mediaset che non se la passa benissimo. E' l'ex conduttore Rai Gerardo Greco, oggi direttore del Tg4. O almeno, è quello che giura Dagospia . 'A Cologno Monzese', si legge nella ...

Ascolti tv - per fortuna che c'è "Al Ban" : Mediaset si riscatta dal flop di Celentano : La serata evento per i 55 anni di carriera di Al Bano, in onda su Canale 5, conquista la prima serata e stacca di netto...

Isola dei famosi - colpo basso da Mediaset : 'Tra il reality della Marcuzzi e una fiction - sceglio la fiction' : Giovedì 24 gennaio, su Canale5, riparte L'Isola dei famosi , che è il reality, insieme a Il Grande Fratello , di maggior seguito. Il programma è condotto da Alessia Marcuzzi e proporrà, ne sono certo, ...

Isola dei famosi - colpo basso da Mediaset : "Tra il reality della Marcuzzi e una fiction - sceglio la fiction" : Giovedì 24 gennaio, su Canale5, riparte L'Isola dei famosi, che è il reality, insieme a Il Grande Fratello, di maggior seguito. Il programma è condotto da Alessia Marcuzzi e proporrà, ne sono certo, personaggi, più o meno noti, che si avventurano su un'Isola, se ricordo bene, dell' Honduras. Quando

Al Bano Carrisi - una clamorosa confessione prima dello show su Mediaset : "Ecco a chi ho rubato il posto" : Quando si esibì per la prima volta, da dilettante, nel 1956, si presentò sul palco insieme a un finto coro gospel di "negretti". Quando, tre anni dopo, fece la sua prima apparizione da professionista, ebbe invece al suo fianco due futuri giganti, o meglio watussi, della musica: il paroliere Carlo Ro

Una Vita : Mediaset manda in onda la puntata sbagliata e oggi rimedia all'errore : Sorpresa per i telespettatori di Una Vita che ieri 16 gennaio si sono trovati improvvisamente catapultati in avanti, con una trama che faticavano a capire. Samuel, che avrebbe dovuto trovarsi ancora in ospedale, in realtà era già stato dimesso ed Olga era già una presenza costante nelle trame della telenovela spagnola, comparsa come se fosse un personaggio già ben conosciuto. Le segnalazioni riguardanti questa trama, che non aveva nulla a che ...

Striscia la notizia - si mette male per il programma di Antonio Ricci. Una batosta enorme per Mediaset : E nello stesso giorno in cui Maurizio Costanzo definisce Striscia la notizia un programma da Guinness World Record (non è un eufemismo, potrebbe essere candidata davvero, Ndr), c’è una notizia che invece rappresenta un vero e proprio terremoto mediatico in Italia. A doverci fare i conti c’è lui, il comandante in capo delle reti del Biscione, Piersilvio Berlusconi. Eh sì, perché non si prospetta un quadretto simpatico per le reti generaliste, o ...

Ultimo – Caccia ai Narcos : il baluardo della serialità Mediaset salva una storia poco coinvolgente : Ultimo 5 - Raoul Bova e Nerea Barros Le operazioni amarcord in TV funzionano sempre meno, far rivivere i fasti del passato ad un titolo famoso è sempre più difficile. Perchè cambiano le aspettative, l’offerta è ogni anno più ampia, e quello che funzionava prima, risulta stantio dopo. Con Ultimo – Caccia ai Narcos questo non è successo, nonostante la serie Taodue, giocoforza, non abbia più l’appeal di vent’anni fa. Ultimo ...

Una poltrona per due : lunedì in tv su Italia Uno e in streaming online su Mediaset Play : Anche quest'anno il film Una poltrona per due allieterà la vigilia di Natale degli Italiani: come succede dall'ormai lontano 1997, anche per il 2018 la pellicola cinematografica diretta da John Landis sarà trasmessa da Italia 1 nella prima serata di lunedì 24 dicembre a partire dalle ore 21,25. Oltre che in televisione, il film potrà essere visto anche in streaming online su Mediaset Play, ovvero sull'app ufficiale e sul sito di Mediaset. Dal ...

Mediaset cambio di programmazione : Una Vita e Il Segreto tornano di sabato - Beautiful va in pausa per Natale : Amici va in ferie fino al 12 gennaio e Una Vita e Il Segreto si spartiscono il sabato pomeriggio di Canale 5. Stop per Beautiful dal 27 dicembre.

Mara Venier glissa sulle domande sul rapporto con la D'Urso : 'No Comment'. Ma lancia una frecciatina a Mediaset : ... ' I politici a Domenica In? Non è che non vogliano venire, c'è da alcuni anni in Rai un veto per la politica nei programmi di intrattenimento, ma presto la cosa si potrebbe sbloccare '. sulle ...

Fabrizio Corona : 200 mila euro da Mediaset per recitare una parte al GF e a Verissimo : Sono tante e molto interessanti le rivelazioni che ha fatto il "Corriere della Sera" alcune ore fa: prima che la Procura di milano confermasse l'affidamento terapeutico a Fabrizio Corona, respingendo la richiesta dell'accusa di farlo tornare in carcere, sul sito del quotidiano è apparsa una notizia che ha scatenato il mondo del gossip. Sul web, dunque, si dice che gli avvocati dell'ex re dei paparazzi abbiano raccontato ai giudici tutta la ...

Portobello - Antonella Clerici asfaltata da Mediaset. In Rai gira una brutta voce : 'Le danno il contentino' : Si mette sempre peggio per Antonella Clerici . Il suo debutto al sabato sera su Raiuno con il ritorno del mitico Portobello sta somigliando a una Via Crucis degli ascolti . Il rivale di Canale 5, Tu ...