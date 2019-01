Loredana Bertè | anni | figli e carriera | le curiosità sull’artista

Loredana Bertè : "Torno a Sanremo per Mimì. Il mio più grande rimpianto è non averle detto quanto le voglio bene" : Sarà l'ultimo Festival di Sanremo per Loredana Bertè. Ma di certo sarà speciale. Ad annunciarlo è la stessa cantante che, in una lunga intervista a Io Donna, ripercorre la sua vita sopra le righe, il rapporto con la sorella Mia Martini, gli amori e i progetti del futuro.La sua partecipazione a Sanremo è legata al ricordo di Mimì:Mia sorella Mia Martini è uno dei motivi per cui spero che sia una ...

Io sono Mia - Serena Rossi nei panni di Mia Martini : ‘Sciolta in lacrime con Loredana Bertè’ : La storia personale e artistica di Mia Martini torna sugli schermi con Io sono Mia, un biopic prodotto da Eliseo Fiction in collaborazione con Rai Fiction. Il film è uscito in oltre 200 sale cinematografiche il 14, 15 e 16 gennaio e verrà trasmesso in tv dopo il festival di Sanremo, il pRossimo febbraio. Protagonista una strepitosa Serena Rossi, che dopo aver dato vita al ricordo di Mimì a Tale e quale Show, torna a vestirne i panni con ...

Liberté – Sanremo Edition è il nuovo album di Loredana Berté con il brano in gara all’Ariston : Il nuovo album di Loredana Berté arriva a qualche mese dal rilascio della versione madre del disco, con il quale l'artista di Bagnara Calabra è tornata a far sentire la sua voce dopo con un disco che ne ha ridisegnato, con estrema precisione, i suoi tratti artistici più spiccati. L'artista è inoltre pronta a calcare il palco del Teatro Ariston con il brano Cosa ti aspetti da me, che ha inserito in LiBerté - Sanremo Edition e che sarà ...

Loredana Berté a Sanremo 2019 : sorelle - padre e carriera : Loredana Berté a Sanremo 2019: sorelle, padre e carriera Loredana Berté è nata il 20 settembre 1950 a Bagnara Calabra. La sua famiglia è tutta al femminile, composta da quattro sorelle tra cui Domenica, la quale diventerà famosa con lo pseudonimo di Mia Martini. Gli esordi di Loredana Berté Alla metà degli anni ’60 Lentra nel mondo dello spettacolo e inizia a conoscere personaggi famosi tra cui Renato Zero, i quali parteciperanno ...

Leda Berté - la sorella di Loredana contro il film Io sono Mia : ‘Non rispecchia la verità’ : “sono convinta che questo film non rispecchi la verità sulla vita della mia famiglia e di Mimì“. A parlare è Leda Bertè, la sorella maggiore di Loredana e di Mia Martini, che esprime il suo dissenso nei confronti di Io sono Mia, il film dedicato a Mia Martini in arrivo in tv a febbraio dopo l’anteprima al cinema dei giorni scorsi. “Loredana e Olivia, le più piccole, non possono sapere tante cose della nostra famiglia. E ...

Leda Berté - la sorella di Loredana contro il film Io sono Mia : ‘Non rispecchia la verità’ : “sono convinta che questo film non rispecchi la verità sulla vita della mia famiglia e di Mimì“. A parlare è Leda Bertè, la sorella maggiore di Loredana e di Mia Martini, che esprime il suo dissenso nei confronti di Io sono Mia, il film dedicato a Mia Martini in arrivo in tv a febbraio dopo l’anteprima al cinema dei giorni scorsi. “Loredana e Olivia, le più piccole, non possono sapere tante cose della nostra famiglia. E ...

Serena Rossi in Io sono Mia : in lacrime per l’incontro con Loredana Bertè : Serena Rossi sarà Mia Martini in Io sono Mia: l’attrice racconta l’incontro con Loredana Berté L’attesissimo film su Mia Martini (Io sono Mia) vedrà Serena Rossi vestire i panni di una delle più grandi cantanti della musica italiana. Interpretare Mia Martini, ovviamente, è stata una gran bella sfida per lei. Film e sceneggiatura, ha raccontato […] L'articolo Serena Rossi in Io sono Mia: in lacrime per l’incontro con ...

Io sono Mia - Serena Rossi nei panni di Mia Martini : ‘Sciolta in lacrime con Loredana Bertè’ : La storia personale e artistica di Mia Martini torna sugli schermi con Io sono Mia, un biopic prodotto da Eliseo Fiction in collaborazione con Rai Fiction. Il film è uscito in oltre 200 sale cinematografiche il 14, 15 e 16 gennaio e verrà trasmesso in tv dopo il festival di Sanremo, il pRossimo febbraio. Protagonista una strepitosa Serena Rossi, che dopo aver dato vita al ricordo di Mimì a Tale e quale Show, torna a vestirne i panni con ...

Io Sono Mia : Loredana Bertè commossa per Serena Rossi nei panni di Mia Martini : Pochi giorni all’uscita di Io Sono Mia, uno dei prodotti più attesi nella stagione invernale e che potremmo vedere il 14-15 e 16 gennaio su Rai 1. Durante la presentazione milanese del film era presente la protagonista Serena Rossi nei panni di Mia Martini, il produttore Luca Barbareschi e Loredana Bertè carica di emozione e sofferenza emotiva per l’uscita di questo prodotto televisivo “Beh, è stato un po’ doloroso, ma ...

Io sono Mia - Loredana Bertè entusiasta del film sulla sorella Mia Martini : “Lei ne sarebbe fiera” : “Mimì sarebbe molto fiera di questo film, ne sono convinta. E io ne sono di più”. Loredana Bertè parla come sorella di Mia Martini ed esprime tutta la sua gratitudine nei confronti di chi ha realizzato Io sono Mia, il film che racconta il talento, la sensibilità, l’amore, la fragilità e il dolore di una delle artiste più grandi della storia musicale italiana. Tanto brava quanto bistrattata. Il film, che arriva in 285 sale ...

Io Sono Mia - conferenza con Serena Rossi e Loredana Bertè : Questa mattina viene presentato alla stampa il film Io Sono Mia, in uscita il 14 gennaio 2019 (trasmesso su Rai 1 dopo il Festival di Sanremo). Io Sono Mia è la storia di un’artista unica dalla voce inimitabile; la storia di una donna appassionata che ha amato fino in fondo con ogni fibra del suo essere: Mia Martini, ovviamente, qui interpretata da Serena Rossi.Saranno presenti Eleonora Andreatta, direttore Rai Fiction; Luca Barbareschi, ...

«Amici» : Loredana Bertè e Marco Masini verso il sì : Standing Ovation: le massime di Loredana Bertè Standing Ovation: le massime di Loredana Bertè Standing Ovation: le massime di Loredana Bertè Standing Ovation: le massime di Loredana Bertè Standing Ovation: le massime di Loredana Bertè Standing Ovation: le massime di Loredana Bertè Standing Ovation: le massime di Loredana Bertè Standing Ovation: le massime di Loredana Bertè Standing Ovation: le massime di Loredana Bertè Una new entry e un grande ...

Amici - irruzione di Loredana Bertè e Marco Masini : l'indiscrezione pazzesca sul talent di Maria De Filippi : Pesantissime anticipazioni su Amici di Maria De Filippi , la corazzata di Canale 5 già al lavoro per mettere in piedi l'edizione serale. Anticipazioni che viaggiano su TvBlog , che rivela qualcosa ...

Marco Masini e Loredana Bertè ad Amici di Maria De Filippi : prime indiscrezioni sui giudici del serale : Marco Masini e Loredana Bertè ad Amici di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni in rete, da parte di Blogo, parlano dei due cantanti italiani in giuria nel prossimo serale. La nuova edizione del talent show Mediaset guidato da Maria De Filippi è ormai ufficialmente iniziata e la classe è al momento in vacanza per le feste natalizie. L'appuntamento tradizionale con lo speciale del sabato e con il Daytime su Real Time tornerà a gennaio, a ...