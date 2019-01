UR | hockey | scontro fra tifosi su area di servizio A2

hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano supera Linz nello scontro diretto e centra i playoffs : Si sono disputati cinque incontri del 42esimo, e terzultimo, turno di Erste Bank Eis Hockey Liga – EBEL 2019 . C’era anche l’HCB Alto Adige Alperia in campo. Dopo il brillante successo contro i Vienna Capitals di venerdì, gli altoatesini ospitavano l’EHC Linz in uno scontro di capitale importanza a livello di Playoff. Bolzano , infatti, doveva difendere sei punti di vantaggio sugli austriaci e ci riesce. Dopo un match ...

hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria vince lo scontro diretto con l’Olimpija ai rigori - Cortina espugna Milano - Ritten demolisce Fassa - successo anche per Asiago - sconfitta Gherdeina : Altra giornata di Alps League in archivio: in scena stasera l’attesissimo scontro diretto tra Olimpija e Valpusteria, che ha visto la squadra italiana legittimare il proprio dominio nella competizione, battendo gli sloveni ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, ora spediti a meno 19 in classifica. Successi esterni ampiamente prevedibili di Cortina e Ritten, rispettivamente contro Milano (2-5) e Fassa (0-10), buona prova anche di ...