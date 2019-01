Roma | meningite per ragazzo dopo convegno alla Camera | a Montecitorio scatta la profilassi

Meningite : dopo la morte di Federico - grave anche un autista Atac di Roma : Un nuovo caso di Meningite si è registrato a Roma dopo la morte di Federico, il ragazzino di 15 anni, deceduto la settimana scorsa a causa del meningococco di tipo C. Il nuovo contagio, questa volta, riguarda un autista Atac di di 32 anni, che ha contratto il tipo B dell’infezione batterica. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza lo scorso 8 gennaio in condizioni molto gravi; dimesso da pochi giorni dalla terapia intensiva, è ora ...

Roma - meningite uccide un 15enne - la mamma : 'Ho il suo nome tatuato sul braccio' : Un'altra immane tragedia, l'ennesima riguardante la morte di un giovane ragazzo a causa di un male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. L'episodio si è verificato a Roma e vede coinvolto un ragazzino di appena quindici anni, Federico Galluccio, 'strappato' all'amore dei suoi cari a causa di una meningite fulminante che si è rivelata fatale. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, il giovane è deceduto nel giro di pochi ...

Ragazzo morto di meningite a Roma - la madre : “non gli ho fatto fare il vaccino - non riesco a darmi pace” : L’intervista a Valeria Rossomanno, la madre del Ragazzo quindicenne morto di meningite a Roma, è stata riportata da Il Messaggero: “Federico lo avevo vaccinato quando era ancora piccolo per il meningococco B, adesso che era adolescente non avevamo pensato agli altri tipi di vaccinazioni consigliate, ma spero che la sua morte non sia vana, che i genitori seguano i consigli dei medici anche sulle vaccinazioni non ...

Roma - Federico muore a 15 anni per meningite - il dolore della mamma : 'Morte non sia vana' : Non si dà pace la mamma di Federico Galluccio, 15enne Romano morto ieri, martedì 15 gennaio, a causa di una meningite batterica. Il ragazzo era stato ricoverato lunedì: domenica era uscito con gli amici, poi nella notte gli era salita la febbre ed erano comparse delle macchie. Il giovane non era vaccinato e la madre si augura che la sua morte non sia vana: "Spero che altri genitori ascoltino i consigli dei medici". 'Pensavamo fosse ...

Ragazzo di 15 anni morto a Roma per meningite : non era vaccinato : E’ morto lunedì sera “un Ragazzo di 15 anni presso il reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma. Il Ragazzo era stato ricoverato nella mattinata dello stesso giorno. Le cause del decesso sono dovute ad una sepsi meningococcica. Sono immediatamente scattate, seguendo i protocolli clinici, le procedure di profilassi presso i famigliari del Ragazzo e gli amici che erano stati in contatto“: lo ha ...

Roma - ragazzo di 15 anni muore per una meningite. Profilassi per amici e parenti : Aveva solo 15 anni e non era vaccinato. Un ragazzo, studente dell’Istituto alberghiero Amerigo Vespucci a Roma, è morto la notte del 14 gennaio, nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto I per una meningite. Era stato ricoverato la mattina dello stesso giorno. La notizia arriva direttamente dall’assessorato alla Sanità della Regione Lazio che ha subito attivato le procedure di Profilassi per i parenti e gli ...