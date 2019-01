Sea Watch - 'Non siamo pesci' : a Montecitorio la manifestazione pro Migranti : Migliaia di persone davanti a Montecitorio per la manifestazione 'Non siamo pesci'. Una protesta contro l'inerzia del governo sulla vicenda migranti e contro la chiusura dei porti italiani. Tra i ...

Il governo chiama la Corte Ue "I Migranti vadano in Olanda" : Sul caso Sea Watch dovrà decidere la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Lo ha annunciato il governo, sottolineando che i giudici di Strasburgo sono stati attivati dal comandante della nave che da giorni staziona a un miglio e mezzo dal porto di Siracusa con a bordo i 47 migranti recuperati nel Mediterraneo."L'Italia ritiene che la giurisdizione, nel caso di specie, appartenga all'Olanda, in quanto paese di bandiera della nave che ha ...

Palazzo Chigi : "Sea Watch ha messo a rischio i Migranti" : "Il caso Sea Watch 3 è adesso all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo , attivata dal comandante della nave e dal capo missione. L'Italia ritiene che la giurisdizione, nel caso di ...

Migranti - Di Maio : pronti a un incidente diplomatico con l'Olanda : "O l'Ue redistribuisce questi 47 o, ancor meglio, l'Olanda se li prende: la bandiera non è una cosa folklorstica, indica che quella barca è Olanda". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio ...

Sea Watch - Roberto Fico trama alle spalle del 'suo' governo : vuole sfasciarlo con i 47 Migranti : Presi di posizione pubbliche no. Perchè ci sono di mezzo i suoi e uscire allo scoperto significherebbe accentuare di brutto la crisi di consensi di cui il Movimento 5 Stelle sta soffrendo ormai da ...

Sea Watch - Palazzo Chigi : 'Messe a rischio vite Migranti - 'corridoio' verso l'Olanda' : 'Già da ora l'Italia si rende disponibile, una volta riconosciuta la giurisdizione olandese, a offrire un corridoio umanitario al fine di consentire un trasferimento dei migranti verso l'Olanda'. Lo ...

Sea Watch - P.Chigi : Condotta temeraria - a rischio incolumità Migranti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Palazzo Chigi : “La Sea Watch ha messo a rischio le vite dei Migranti a bordo” : La Sea Watch ha messo a rischio la vita dei migranti a bordo. Una nota di Palazzo Ghigi «conferma la temeraria condotta della nave che, in condizioni di mare mosso, anziché trovare riparo sulla costa tunisina distante circa 40 miglia, universalmente considerata porto sicuro, si è avventurata in una traversata di centinaia di miglia mettendo a risch...

Sea Watch - Roberto Fico trama alle spalle del "suo" governo : vuole sfasciarlo con i 47 Migranti : Presi di posizione pubbliche no. Perchè ci sono di mezzo i suoi e uscire allo scoperto significherebbe accentuare di brutto la crisi di consensi di cui il Movimento 5 Stelle sta soffrendo ormai da settimane. Ma, assicura la Repubblica, a ogni telefonata e a ogni contatto, il presidente della Camera

?Sea Watch - Palazzo Chigi : «Messe a rischio vite Migranti - "corridoio" verso l'Olanda» : «Già da ora l'Italia si rende disponibile, una volta riconosciuta la giurisdizione olandese, a offrire un corridoio umanitario al fine di consentire un trasferimento dei migranti...

Mara Carfagna e Stefania Prestigiacomo : due donne di destra per i Migranti : Lo stallo Sea Watch non accenna a sbloccarsi. La polemica politica non si arresta e, tra le tante voci, si sentono quelle di due donne. Entrambe di Forza Italia, non si discostano dalla linea del loro partito sull'immigrazione clandestina, ma chiedono che quei 47 migranti a bordo dell'imbarcazione dell'ong siano fatti sbarcare. Sono Mara Carfagna e Stefania Prestigiacomo. La prima ammonisce: "La lotta all'immigrazione clandestina: "La lotta agli ...

'Contro Salvini la miglior difesa è l'attracco' - a Montecitorio la chiamata alle arti per i Migranti - di G. D'Angelo - : ... 'Sono qui perché non si può non esserci - afferma con decisione - Un giorno i nostri figli ci chiederanno cosa facevamo e dove eravamo mentre la gente moriva in mare pr decisione politica'.

Municipio centro Roma - ospitiamo Migranti : ANSA, - Roma, 28 GEN - "Abbiamo lanciato la campagna 'Aiutiamoli a casa nostra', promossa in collaborazione con Comunità di Sant'Egidio, Consiglio Italiano per i Rifugiati, Refugees Welcome attraverso ...

Sea Watch : l'Olanda non intende accogliere i 47 Migranti : 'Non tutti sono profughi' : A seguito della richiesta di procedere per le vie legali contro Matteo Salvini avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania, per le accuse che la Procura di Agrigento aveva mosso contro il ministro dell'interno, di arresto illegale, sequestro di persona e abuso di ufficio, è ancora la questione immigrazione ad occupare le pagine dei principali quotidiani e siti d'informazione. Sulla nave Sea Watch, la Ong battente bandiera olandese rimasta ...