Juve Under 23 | visite mediche per Mokulu

Juve - sul mercato testa a Ramsey e Todibo. Più una punta per l'Under 23 : Un anno fa la Juve a gennaio si limitò all'ordinaria amministrazione: nessun grande colpo per la prima squadra. A gennaio 2019 è probabile che vada alla stessa maniera. Allegri ha sostanzialmente ...

Serie C Alessandria-Juventus Under 23 0-1. Decide la rete di Mavdidi : ALESSANDRIA - Al Moccagatta di Alessandria la Juventus Under 23 di Zironelli raccoglie tre punti grazie alla rete messa a segno da Mavdidi nel corso della prima frazione di gioco. Il gol partita ...

Juventus - Cherubini diventa vice Paratici. Fusco all'Under : Con l'Under 23 è aumentato il lavoro della dirigenza bianconera che, oltrettutto, ha subito l'uscita di Beppe Marotta . E' per questo che si va incontro a una riorganizzazione che inizierà con la ...

Juventus-Roma 0-0. Segui la diretta. Schick in attacco con Florenzi e Under : Va in scena nel posticipo delle ore 20.30 il big match in programma nella 17a giornata di Serie A, Juventus - Roma. I bianconeri non sembrano conoscere ostacoli in questa prima metà del...

Juve Under 23 - Kastanos : 'Imparo da Pjanic - un onore essere capitano' : Quello più serio è invece Kameraj: è molto silenzioso, è un ragazzo d'oro ma a volte sembra che viva in un mondo tutto suo'. COME PIRLO? - 'Magari! Sono partito da esterno offensivo, se continuano ad ...

Cori anti Napoli - squalificati 25 giocatori della Juventus Under 15 : Sanzionati con una giornata di squalifica i 25 giocatori della Juventus Under 15 . Lo scorso 11 giugno al termine della partita vinta contro il Napoli avevano intonato un coro degrinatorio contro i ...

Roma - Under : 'Contro la Juventus per dimostrare che ci siamo' : 'La cosa più importante per me è continuare a dimostrare che la Roma c'è'. A 48 ore dalla sfida alla Juventus, Cengiz Under indica la strada da seguire dopo il successo sul Genoa. 'È stato un periodo ...

Juventus under 15 - cantarono : “Napoli usa il sapone” : 25 baby calciatori condannati a una giornata di squalifica : “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”. Il solito coro discriminatorio contro i napoletani. Solo che stavolta a cantarlo non sono stati gli ultras di una tifoseria rivale, ma ragazzini della Juventus under 15. E per questo si sono beccati tutti e 25 una giornata di squalifica. La mini-stangata (il provvedimento fa effetto più perché colpisce in blocco tutta la squadra che per la sua effettiva durata) arriva a scoppio ritardato: ...

Duecento giorni dopo - la squalifica ai giocatori Juventus Under 15 per i cori razzisti : Sei mesi dopo Ricorderete, o forse no – e non sarebbe colpa vostra, dato che si parla di giugno 2018 -, la Juventus Under 15 che rivolge un canto non proprio carino ai pari età del Napoli dopo una partita vinta. Abbiamo scritto “un canto non proprio carino” per decenza, in realtà si trattò di un coro razzista, il solito vecchio adagio secondo cui Napoli debba usare il sapone. Ne abbiamo parlato qui, a suo tempo, con una presa ...

Juventus Under 15 e il coro contro Napoli : un turno di squalifica a 25 ragazzi : Una punizione esemplare. La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con una giornata di squalifica 25 calciatori della Juventus Under 15. La motivazione del provvedimento è ...

Cori anti-Napoli : squalificati 25 giocatori della Juve Under 15 : arrivata la sentenza per i 25 giocatori della Juventus Under 15 che, l'11 giugno scorso, al termine della semifinale contro il Napoli vinta 3-0 valevole per le Final Four Scudetto, hanno "intonato a ...

Coro contro Napoli - squalificati 25 giocatori della Juventus Under 15 : Aver tutti intonato a gran voce, al rientro negli spogliatoi, "un Coro dal contenuto gravemente offensivo nei confronti della squadra avversaria, dei suoi tifosi e della città di Napoli" è costato una ...

Figc - cori anti Napoli : 1 turno a 25 giocatori della Juventus Under 15 : Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato con una giornata di squalifica 25 calciatori della squadra Under 15 della Juventus 'per avere tutti, ...

Juventus - stamani partitella con l'Under 23 : Bernardeschi in grande spolvero : Questa mattina, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro la Roma. I bianconeri hanno svolto una partitella amichevole contro l'Under 23. La Juventus ha schierato in campo chi fino ad ora ha giocato un po' di meno e in particolare c'era anche Sami Khedira. Nella partitella di stamane, uno dei grandi protagonisti è stato Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero ha realizzato una doppietta e dunque dimostra di ...