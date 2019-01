Decretone | Mattarella firma testo per trasmissione a Camere

Decretone - Mattarella ha firmato il testo su reddito di cittadinanza e quota 100 : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato ed emanato il Decretone contenente le misure sul reddito di cittadinanza e la quota 100 per andare in pensione. Mattarella aveva ricevuto il testo con il bollino della Ragioneria generale dello Stato venerdì sera. Il decreto è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e verrà trasmesso alle Camere che devono convertirlo in legge. Dal Consiglio dei ministri che ha approvato ...