Afghanistan | il governo va in tilt

(Di lunedì 28 gennaio 2019) La voce di un possibile ritiro entro un anno delle truppe italiane dall'manda inil. L'annuncio sarebbe arrivato da alcune fonti del Ministero della Difesa: "Il ministro Trenta ha dato disposizioni al Coi di valutare l"avvio di una pianificazione per il ritiro del contingente italiano in". Le stesse fonti avrebbero aggiunto: "L"orizzonte temporale potrebbe essere quello di 12 mesi". Una posizione abbastanza chiara quella del Ministero guidato da Elisabetta Trenta. Ma subito dopo l'annuncio è arrivato lo stop della Lega. Fonti del Carroccio infatti affermano: "Facciamo quel che serve per riportare pace e stabilità. Al momento nessuna decisione è stata presa ma solo una valutazione da parte del ministro per competenza". In questo quadro pesano anche le parole del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi che (come riporta laStampa) in una conferenza ...