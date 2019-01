Vela – 28° Cimento Invernale della Fraglia desenzanese | successo di Baraimbo

sportfair

(Di domenica 27 gennaio 2019) Grande spettacolo al 28°: trionfo diGrande festa finale con le ultime due regate del 28°, per quella è che è la prima sfida agonistica del 2019. A dettar legge è il Dolphin, il veloce 8 metri firmato Ettore Santarelli, che alla Maratona ha il suo porto d’armamento. Nessuna novità in testa alla classifica condue di Imperadori e Razzi, skipper Giò Pizzatti, che va a conquistare la prima gara dell’annata.Secondo chiude Flipper di Claudio Sonda, che grazie ad un 1-4 di giornata sale sul secondo gradino del posto. In ascesa anche il terzo, Insolente dei fratelli Perani. Quarto è Twister-Sterilgarda di Flavio Bocchio e Mattia Polettini, quinto il costante Francesco Crippa, primo dei gentlemen-timonieri. Il piccolo Meteor vede la doppietta trentina di Andrea ...