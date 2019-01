Eni | accordo negli Emirati per l' acquisizione del 20% di Adnoc Refining

Maxi accordo tra Eni ed Emirati Arabi : Maxi accordo firmato dall'Eni negli Emirati Arabi Uniti. La multinazionale a partecipazione statale ha acquisito per circa 3,3 miliardi di dollari il 20% di Adnoc Refining, società di raffinazione di proprietà dello stato asiatico. Adnoc Refining fa parte di Adnoc, compagnia petrolifera di Stato di Abu Dhabi.Si tratta dell'operazione più rilevante mai condotta negli Emirati da un investitore straniero in campo energetico. Con questa operazione ...

Conte - accordo strategico Eni-Adnoc : 16.07 "Oggi ad Abu Dhabi è stato firmato un importante accordo tra Eni e Adnoc (società energetica degli Emirati Arabi Uniti), un accordo strategico con cui Eni acquisisce la quota del 20% del quarto complesso di raffinazione al mondo, che sarà orientato a una tecnologia low carbon".Così il premier Conte "Si tratta dell'operazione più rilevante mai condotta in Eau da un investitore straniero in campo energetico, che consolida la partnership ...

Giuseppe Conte negli Emirati - Eni sigla maxi-accordo sulla raffinazione : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in visita negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi. Ad accoglierlo, in mattinata, il Principe ereditario Mohammed bin Zayed Al Nahyan. La visita di Conte, che ad Abu Dhabi si è recato già a novembre scorso, avviene in occasione dell'accordo siglato oggi tra Eni e l'Emiratina Adnoc.Eni e Adnoc hanno firmato un accordo (Share Purchase Agreement) che consente al gruppo italiano di ...

Maxi accordo Eni-Emirati Arabi - investimento da 3 - 3 miliardi di dollari : Entra in società con Adnoc ed aumenta del 35% la sua capacità di raffinazione. investimento da 3,3 miliardi di dollari

Eni - Conte : con Adnoc accordo strategico - grande risultato : Roma, 27 gen., askanews, - 'Oggi ad Abu Dhabi è stato firmato un importante accordo tra Eni e Adnoc, società energetica degli Emirati Arabi Uniti,, un accordo strategico con cui Eni acquisisce la ...

Maxi accordo Eni-Emirati Arabi : In un sol colpo l’Eni aumenta del 35% la propria capacità di raffinazione e rafforza in maniera significativa la sua presenza nell’area del Golfo Persico. Lo fa investendo cash 3,3 miliardi di dollari per rilevare da Adnoc, la compagnia petrolifera di Stato di Abu Dhabi, il 20% della società Adnoc Refining....

Conte ad Abu Dhabi : siglato l'accordo tra Eni e Adnoc - ha valore strategico per l'Italia : ...''l'attenzione particolare a tutti i processi che riducono la componente carbonica'' e la ''spiccata attenzione alla promozione di tecnologie low carbon e rinnovabili e allo sviluppo di un'economia ...

Conte - siglato accordo Eni-Adnoc : ANSA, - ROMA, 27 GEN - "Oggi ad Abu Dhabi è stato firmato un importante accordo tra Eni e Adnoc, con cui Eni acquisisce la quota del 20% del quarto complesso di raffinazione al mondo, che sarà orientato a una tecnologia low carbon. Si tratta dell'operazione più rilevante mai condotta in Eau da un investitore straniero in campo energetico". Lo afferma il premier Giuseppe ...

Maxi accordo Eni-Emirati Arabi : In un sol colpo l'Eni aumenta del 35% la propria capacità di raffinazione e rafforza in maniera significativa la sua presenza nell'area del Golfo Persico. Lo fa investendo cash 3,3 miliardi di dollari ...

Eni-Adnoc - accordo e forte partnership nella raffinazione : Eni e Adnoc hanno firmato un accordo , Share Purchase Agreement, che consente a Eni di acquisire da Adnoc la quota del 20% della società Adnoc Refining. Alla firma dell'accordo erano presenti Sua ...

Fai : accordo con Edison per sostEnibilità ambientale patrimonio : Milano, 22 gen., askanews, - Edison consolida il legame con il territorio e annuncia insieme al Fai - Fondo Ambiente Italiano un progetto per la sostenibilità del patrimonio storico e artistico della ...

Accordo Veneto-Terna : sottoscritto piano di interventi per favorire sicurezza - efficienza e sostEnibilità della rete elettrica : Il Governatore della Regione del Veneto, Luca Zaia, e l’Amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris, hanno firmato oggi un Accordo di programma per interventi straordinari per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio regionale. L’obiettivo è quello di favorire la promozione dello sviluppo sostenibile del Veneto e il rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del novembre 2018 ...

Energia : Georgia - proseguono negoziati con Gazprom su nuovo accordo transito gas russo verso ArmEnia : Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia e dello sviluppo sostenibile di Tbilisi, Giorgi Kobulia, ripreso dai media locali. "I negoziati procedono, e prima che siano completati restano in vigore i ...

Accordo con NF Sport : l’agenzia curerà l’immagine di BEnito Carbone : NF Sport, agenzia di Sport Marketing con sede a Londra, aumenta la lista di Sportivi seguiti con l’attuale viceallenatore del Venezia ed icona del calcio inglese anni ‘90/’00, Benito Carbone. NF Sport nasce a Londra nel 2015 e negli ultimi quattro anni ha consolidato una grande esperienza nella completa gestione dell’atleta, declinata nei diversi ambiti: […] L'articolo Accordo con NF Sport: l’agenzia curerà l’immagine di Benito ...