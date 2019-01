Domenica In - disgrazia in diretta per Mara Venier : "Una puzzetta?". No - molto peggio : Mara Venier ha dovuto fare i conti con una partenza complicata a Domenica In. La conduttrice è apparsa subito dolorante, oltre ad avere una posizione un po' ambigua, leggermene inclinata, tanto che qualche telespettatore sui social ha prima ipotizzato che avesse problemi improvvisi di aerofagia. Leg