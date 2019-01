25 anni dalla strage di Mostar

Valentino Mazzola - 100 anni dalla nascita del mito : il dio pagano della religione granata : Oreste suonava la tromba, Valentino si tirava su le maniche della maglietta e il Torino, il Grande Torino , travolgeva tutto e tutti. E faceva ribollire di passione il Filadelfia . È forse il capitolo ...

Storia di Mario Francese - giornalista ucciso dalla mafia 40 anni fa : 'Mario Francese è morto perché ha detto ciò che non doveva dire, secondo l'ordine stabilito da Cosa nostra, e ha scritto ciò che per i mafiosi non doveva essere scritto e portato alla coscienza di ...

Procura minori Catania : sbarcare i bambini dalla nave Sea Watch 3 - Salvini : 'Hanno 17 anni - li prenda l'Olanda : "I diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa italiana impongono il divieto di respingimento, di espulsione, riconoscendo invece il diretto ad esser accolti in strutture ...

La Procura : giù dalla Sea Watch i bambini soli | No da Salvini : "Hanno 17 anni" : La Procura per i minorenni di Catania chiede che i "minori non accompagnati vengano collocati in apposite strutture".

Palazzo Reale : mostra dedicata a Paolo Grassi a cento anni dalla nascita : Sarà illustrata, nella prima parte, dagli spettacoli degli esordi, dalla definizione dei rapporti con il pubblico e la politica, dagli autori simbolo come Goldoni, Brecht, Bertolazzi, Pirandello. ...

Giorgio Gaber - targa per l'80esimo anniversario dalla nascita : Esattamente 80 anni fa, il 25 gennaio del 1939, nasceva uno dei cantautori più amati e famosi della storia della musica italiana: Giorgio Gaber . Per celebrarlo si è tenuta proprio oggi alle 18 una ...

Studentessa di 21 anni uccisa dalla migliore amica con 30 coltellate : Una Studentessa è stata uccisa con oltre 30 coltellate dalla coinquilina e migliore amica nei pressi del loro appartamento. Condividevano gli studi universitari e la casa, poi la follia con un...

Vita extraterrestre : scoperto a 450 anniluce dalla Terra un 'ingrediente' fondamentale : Per la prima volta un team di ricercatori ha trovato molecole di glicolonitrile, una delle molecole fondanti del RNA e del DNA. Questo "ingrediente della Vita" è stato localizzato intorno a una stella molto simile al nostro Sole e apre nuovi orizzonti di ricerca nello studio della Vita al di fuori del nostro pianeta. Nel team di ricerca che ha fatto questo importante studio vi sono anche due astronomi italiani di grande esperienza. La scoperta ...

Giulio Regeni - tre anni dalla scomparsa : la storia del caso : Giulio Regeni, tre anni dalla scomparsa: la storia del caso Il giovane ricercatore è scomparso al Cairo il 25 gennaio del 2016 e nove giorni dopo il suo corpo martoriato è stato ritrovato lungo una strada. Da allora la Procura di Roma cerca i colpevoli del suo omicidio nonostante i depistaggi. La madre: "Non ...

Mattia muore nel giorno del suo compleanno - portato via dalla malattia a 28 anni : Quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in lutto per la famiglia di Mattia Rossato, un giovane veneziano che la malattia ha portato via per sempre nel giorno del suo 28esimo compleanno. Il cuore del ragazzo, che lottava contro un melanoma da oltre tre anni, non ha retto agli ulteriori sforzi.Continua a leggere

Memorial per i morti sul Monte Cefalone a due anni dalla tragedia : L'Aquila - Un convegno all’Aquila dedicato all’HEMS (Helicopter Emergency Medical Services), agli sviluppi futuri dell’eliambulanza, ma anche l’intitolazione, a Teramo, di un parco fluviale che porta il nome di Davide De Carolis. Due importanti iniziative per commemorare le vittime di Monte Cefalone, l’incidente che ha coinvolto l’elicottero del 118 dell’Aquila il 24 gennaio 2017, quando persero la vita i cinque membri dell’equipaggio ...

Giulio Regeni - tre anni dalla sparizione : in 100 piazze l’Italia che non dimentica torna a chiedere la verità sull’omicidio : Il 25 gennaio 2016 fa al Cairo si perdevano le tracce di Giulio Regeni. Il 3 febbraio sarebbe stato ritrovato morto, il corpo straziato da evidenti segni di tortura, lungo la superstrada che collega la capitale con Alessandria. Tre anni dopo la verità è ancora lontana, 5 agenti egiziani sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma ma i responsabili dell’omicidio non sono ancora individuati nonostante le promesse ...

Regeni - a tre anni dalla morte aspettiamo ancora la verità : Sono passati tre lunghi anni dal giorno della sparizione del ricercatore friulano, trovato poi senza vita qualche giorno...

Tre anni dalla morte di Giulio Regeni : di Daniele Dell'Aglio A distanza di tre anni dal sequestro e l'uccisione di Giulio Regeni , nonostante la cortina di silenzio e di depistaggi calata dal Cairo sulla vicenda, una prima importante ...