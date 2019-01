Wind All Inclusive Online Edition offre anche la formula Telefono Incluso

WoA installer : il tool per installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL : Da circa 6 mesi a questa parte, alcuni developer attivi e conosciuti nella community di Windows 10 Mobile hanno cercato in tutti i modi di pubblicare delle guide su come installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950 XL. Sfortunatamente la procedura, per quanto possa essere spiegata dettagliatamente, risulta molto lunga e complessa aumentando la probabilità di incontrare errori vari. Per tale ragione, il team di sviluppatori composto da Ben ...

Il 23 gennaio all’insegna dei Samsung Galaxy S8 Plus Wind : pacchetto XXU4CRL3 : L'apertura del programma beta in Europa di Android Pie per i Samsung Galaxy S8 ha segnato un punto di svolta importante nell'omologazione dell'ex top di gamma sudcoreano in direzione dell'ultima distribuzione dell'OS mobile di Google. Una situazione che sicuramente si ripercuoterà anche nell'ambito dei Samsung Galaxy S8 Plus brandizzati Wind, anche se chissà fra quanto tempo: questi particolari modelli, come emerge dalle pagine di ...

Come installare Windows su Linux : Dato che avete bisogno di utilizzare un software disponibile esclusivamente per Windows sul vostro PC Linux, siete alla ricerca su Internet di una guida che vi spieghi nello specifico Come installare Windows su Linux senza leggi di più...

Nessun freno alle rimodulazioni Vodafone - Wind Tre e TIM dal Decreto Semplificazioni - perché gli emendamenti non passano : Nessuna buona notizia sul fronte delle rimodulazioni Vodafone, Wind Tre e TIM: le modifiche unilaterali di contratto che sembravano poter essere finalmente messe al bando grazie ad un paio di emendamenti contenuti nel Decreto Semplificazioni continueranno a poter essere imposte ai clienti, fino ad un nuovo tentativo di modifica delle normative vigenti almeno. Nella giornata di ieri, avevo prontamente riportato ai lettori la possibilità che due ...

Wind rilancia All Inclusive Limited Edition e Smart 40 Fire : Dal 7 Gennaio 2019 è disponibile online l’attivazione dell’offerta ricaricabile All Inclusive Limited Edition per tutti i nuovi clienti Wind che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 40 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali a 8,99 euro al mese a tempo indeterminato. Fino al 23 Gennaio 2019 sono presenti anche due iniziative promozionali di Wind dedicate ad ...

Wind Smart con minuti illimitati e 30/40 GB attivabili in winback attraverso i Call Center a partire da 5 - 99 euro : Da Lunedì 14 Gennaio 2019 alcuni Call Center che lavorano per conto del brand Wind stanno proponendo ad alcuni ex clienti mobili Wind una serie di offerte winback con minuti illimitati e 30 o 40 GB a un costo mensile che parte da 5,99 euro al mese. L'articolo Wind Smart con minuti illimitati e 30/40 GB attivabili in winback attraverso i Call Center a partire da 5,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Wind All Inclusive 40 Special arriva nei negozi a 8 - 99 euro al mese : Wind All Inclusive 40 Special è una nuova versione winback della nota offerta dell'operatore disponibile nei negozi al costo di 8,99 euro al mese. L'articolo Wind All Inclusive 40 Special arriva nei negozi a 8,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Il TAR del Lazio annulla la mega-multa anche a Wind Tre. La palla torna all’AGCOM : Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di Wind Tre annullando la sanzione milionaria comminata a fine 2017 per la fatturazione a 28 giorni L'articolo Il TAR del Lazio annulla la mega-multa anche a Wind Tre. La palla torna all’AGCOM proviene da TuttoAndroid.

Non tutti gli operatori allineati al modem libero : occhio alla promozione Wind Tre del 7 gennaio : Il 2019 si è aperto con una grossa novità per quanto riguarda il mondo della telefonia, in riferimento alla questione del modem libero. Gli operatori, come tutti sanno, sono chiamati a svincolare il pubblico dell'obbligo di acquistare o noleggiare il router necessariamente dall'azienda con cui si va a stipulare un nuovo contratto, al punto che nei giorni scorsi abbiamo addirittura condiviso con voi una guida per darvi tutte le dritte del caso ...

Vodafone e Wind - offerte ricaricabili : Simple+ e All Inclusive le promozioni di gennaio : Gli operatori di telefonia mobile, dopo aver proposto interessanti offerte per le festività di Natale, tornano a darsi battaglia con i pacchetti ricaricabili. Per il mese di gennaio troviamo alcune promozioni a prezzi agevolati e non solo per i nuovi clienti. Vodafone ha deciso di tagliare i costi della Simple+, raddoppiando addirittura il traffico dati a disposizione ogni mese. Wind, invece, continua a regalare Giga ancora per pochi giorni con ...

Wind All Inclusive 40 Fire e Flash sono state prorogate : L'operatore Wind ha deciso di prorogare fino a nuovo avviso le due offerte ricaricabili operator attack All Inclusive 40 Fire ed All Inclusive 40 Flash. L'articolo Wind All Inclusive 40 Fire e Flash sono state prorogate proviene da TuttoAndroid.

Wind All Inclusive 40 Limited Edition a 8 - 99 euro disponibile fino al 2 gennaio : Sarà disponibile fino al 2 gennaio 2019 il piano Wind All Inclusive 40 Limited Edition a 8,99 euro al mese. Scopriamo insieme cosa offre L'articolo Wind All Inclusive 40 Limited Edition a 8,99 euro disponibile fino al 2 gennaio proviene da TuttoAndroid.

Una vergogna i mancati rimborsi Vodafone - TIM - Wind Tre dopo fatturazione a 28 giorni : associazioni consumatori all’attacco : Questa mattina abbiamo dato ai nostri lettori la brutta notizia: i rimborsi Vodafone, TIM e Wind Tre dopo il periodo di fatturazione a 28 giorni sono stati sospesi. Il diritto acquisito dopo un sopruso che ha gravato sulle tasche di tantissimi italiani non verrà garantito per il momento, in attesa di una nuova decisione. Ma le associazioni dei consumatori italiane hanno cominciato a farsi sentire e non vogliono restare a guardare. Ecco dunque ...

Promozioni Wind - prorogate offerte All Inclusive 40 Fire e Flash per alcuni ex clienti : Una delle aziende di telefonia mobile che ha subito l'arrivo sul mercato italiano delle low cost è sicuramente la Wind, che ha perso negli ultimi mesi molti clienti, finiti in particolar modo ad Iliad. L'azienda francese d'altronde poggia la sua ricezione proprio sulle rete Wind Tre, ed offrendo ricchi servizi a prezzo vantaggioso, ha ovviamente attirato gli oramai ex clienti Wind. In questo fine anno però l'azienda cinese sta evidentemente ...