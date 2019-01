Usa | genitori tagliano la lingua del figlio di 14 mesi | ' È caduto dalla culla'

Cagliari - bimba rom di 20 mesi scomparsa : arrestati i genitori con l’accUsa di omicidio : Non deve essere stata una vita facile quella di Esperanza: 20 mesi passati in un vecchio furgone malconcio, tra la ruggine e la sporcizia, insieme ai quattro fratelli maggiori ed ai genitori. Non avevano una dimora fissa e, come d’abitudine per i rom, si spostavano di continuo in Sardegna. Poi, lo scorso 23 dicembre, un rogo ha distrutto la loro casa su quattro ruote: si diceva che dentro ci fosse la bambina, ma gli uomini della squadra mobile ...

Usa - sconosciuto il numero di bimbi migranti separati dai genitori : sarebbero migliaia in più : Secondo il rapporto, l'Office of Refugee Resettlement aveva decine e forse centinaia di bambini di cui non sapeva che erano stati allontanati dalle famiglie. Vengono cosi' contraddette dichiarazioni precedenti, secondo cui un sistema chiaro sarebbe stato in vigore per gestire la situazione.

Usa - lasciano morire la figlia di 3 anni di tumore senza curarla : genitori condannati : Henry Clarence Lilly III, 49 anni, e Bonnie Beth Mills Lilly, 42 anni, di Lawton, Oklahoma , Stati Uniti, , sono stati arrestati per aver 'abbandonato la loro figlia e di non averla fatta curare o ...

Usa - Jamie trovata nel bosco dopo 3 mesi : rapita dal killer che uccise i suoi genitori : Era scomparsa tre mesi fa, il giorno tragico nel quale entrambi i suoi genitori erano stati uccisi a colpi di pistola da un intruso che si era introdotto in casa. Da allora l'FBI e la polizia di ...

Usa. Le uccidono i genitori e la rapiscono - 13enne ritrovata dopo tre mesi : sta bene : Jayme Closs, 13 anni, era stata rapita lo scorso 15 ottobre, lo stesso giorno in cui i suoi genitori sono stati trovati uccisi nella loro casa di a Closs, nello Stato USA del Wisconsin. Una persona è già stata arrestata.Continua a leggere

Genitori separati - quando i figli sono Usati come ostaggi la vita diventa un inferno : In questi giorni di festa, di concordia, di amore e di bontà (anche se a volte solo apparente) in famiglia, migliaia di persone non hanno festeggiato affatto. sono i cosiddetti Genitori separati, ossia quelli che provengono da storie di dissoluzione di un rapporto di coppia con figli. Genitori che se hanno deciso di sciogliersi dall’unione sentimentale, dalle proprie funzioni Genitoriali hanno deciso di non sciogliersi affatto. Eppure Genitori ...

Bambina di 19 mesi ridotta al rachitismo a caUsa della dieta vegana - i genitori : “E’ troppo schizzinosa” : Una Bambina australiana di 19 mesi è stata ridotta al rachitismo perché nutrita solo con pane tostato, avena, banane e latte di riso. La “dieta vegana estrema” a cui l’hanno sottoposta i genitori le ha causato grossi problemi di salute, facendole rischiare la vita. La piccola era affetta di una grave malnutrizione, come riscontrato dai medici che l’hanno visitata. Ora la storia è finita in tribunale e la madre e il padre ...

Macerata - approfitta dell'assenza dei genitori e abUsa di bimba 11enne : arrestato : Un episodio tanto grave quanto purtroppo sempre più frequente si è verificato nella provincia di Macerata e riguarda il fenomeno delle violenze e degli abusi sessuali da parte di adulti nei confronti di persone minorenni. L'ultima vicenda vede coinvolto il piccolo comune di Tolentino, dove un uomo trentaquattrenne, originario del Senegal, avrebbe stuprato una ragazzina di appena undici anni approfittando dell'assenza dei suoi genitori. Secondo ...

Delitto Rosboch - Gabriele Defilippi iscritto all’università : “Studio per scUsarmi con i genitori” : Gabriele Defilippi, condannato a 30 anni per l'assassinio della sua ex insegnante Gloria Rosboch, si è iscritto dal carcere a Scienze Politiche. Il detenuto ha parlato al convegno per celebrare i 20 anni del Polo Universitario dentro la Casa Circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino: “L’università è un primo passo del mio percorso di riabilitazione”.Continua a leggere

Pisa - Procura accUsa genitori : “Hanno venduto la figlia di 4 anni a un pedofilo in cambio di droga” : Un uomo e una donna di Pisa sono accusati di aver venduto la figlia di 4 anni a un pedofilo, loro vicino di casa, in cambio di dosi di cocaina. Loro si difendono sostenendo di aver scoperto degli abusi casualmente.Continua a leggere