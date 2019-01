Una settimana di politica in due minuti | Banfi nella commissione Unesco | i fischi a

Jaguar Land Rover - Ad aprile Una settimana di stop alla produzione : Il gruppo Jaguar Land Rover ha comunicato di aver fissato un'ulteriore settimana di sospensione della produzione a causa di possibili interruzioni di fornitura riconducibili dalla Brexit. La Gran Bretagna, infatti, dovrebbe lasciare l'Unione Europea il prossimo 29 marzo: la scorsa settimana il piano proposto dal primo ministro Theresa May è stato respinto dal parlamento, facendo così sorgere la possibilità che il Regno Unito possa separarsi ...

Ancelotti : «Allan non convocato - ha avuto Una settimana travagliata. De Laurentiis non vuole vendere i suoi giocatori» : «Allan demotivato? No» La conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Milan-Napoli e sul caso Allan «Allan non è stato convocato, la sua settimana è stata travagliata, si è allenato poco, preferiamo tenerlo qui a allenarsi e prepararlo per la partita di martedì» «Non so se la trattativa decolli o meno, so che fortunatamente Allan rimane, è un giocatore importante per noi, lo è sempre stato, lo sarà ancora di più. Nemmeno Rog è tra i ...

Milan-Napoli - Allan non convocato : “ha avuto Una settimana difficile” : Allan non convocato da Carlo Ancelotti a causa delle vicissitudini di calciomercato: “ha avuto una settimana difficile” “Allan non figura nella lista dei convocati per domani. È stata una settimana un po’ travagliata per lui e si è allenato poco. Rimane qui ad allenarsi per la partita di martedì”. Carlo Ancelotti annuncia in conferenza stampa che Allan non prenderà parte alla gara tra Milan e Napoli di questo sabato in ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2019 : squadra azzurra in cerca di conferme ad Una settimana dai Mondiali - Jakob Dorigoni e Alice Arzuffi le punte : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross è pronta a vivere il suo epilogo. Dopo la tappa francese di Pont-Chateau, il massimo circuito internazionale si sposta a Hoogerheide, piccolo centro olandese nella regione del Brabante Settentrionale molto vicino al confine con il Belgio, per il nono e ultimo appuntamento del calendario. La Nazionale italiana sarà presente con tredici atleti e cercherà di trovare le migliori sensazioni possibili ad una ...

Influenza - è allarme : i morti salgono a 23. 500mila casi in Una settimana - il picco si avvicina : Ancora un brusco aumento del numero di casi, soprattutto nella fascia di età pediatrica sotto i cinque anni. Da ottobre oltre 125 pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva, tra cui anche tre donne in gravidanza.Continua a leggere

In anticipo di Una settimana Android Pie sul Samsung Galaxy S9 TIM : segnalato in Italia : Stanno arrivando segnalazioni molto interessanti per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 TIM. Dopo la versione no brand, infatti, si tratta probabilmente del modello più popolare di questa famiglia, ragion per cui non poteva non fare rumore oggi 24 gennaio la notizia relativa al rilascio dell'aggiornamento Android Pie. Nei giorni scorsi avevo condiviso con voi un feedback giunto proprio da TIM su Twitter, con il quale la ...

Il Segreto - anticipazioni settimana prossima : Una grande paura : Il Segreto, anticipazioni puntate 28 gennaio-3 febbraio: la scoperta di Isaac Il Segreto continua ad avere successo in Italia: le puntate del pomeriggio su Canale5 e la puntata serale il martedì su Rete4 fanno registrare buoni ascolti. Le anticipazioni de Il Segreto dal 28 gennaio al 3 febbraio svelano che Adela vivrà attimi di terrore. Raimundo è molto preoccupato per Francisca che manca da casa da molto tempo ormai. La lettera che la sua ...

Hyundai i30 N - Una settimana con la 2.0 T-GDi Fastback - Day 4 : Questa settimana, nel nostro Diario di bordo, mettiamo alla prova una sportiva ancora non disponibile sul mercato, la Hyundai i30 N Fastback Performance. Il secondo modello firmato dal reparto high-performance della Casa coreana deriva dalla capostipite della nuova generazione di modelli con prestazioni elevate, la i30 N. A differenziare le due versioni è solo la carrozzeria: la coda della coupé a quattro porte la appesantisce di 12 kg (in ...

Oroscopo del 25 gennaio - LUna in Bilancia : ottimo fine settimana per gli Scorpioncini : L'Oroscopo del giorno 25 gennaio 2019 è pronto a regalare emozioni o a creare scompiglio in merito al prossimo venerdì. Curiosi di scoprire qualche bella notizia in arrivo dall'Astrologia? Intanto, da segnalare proprio durante le prime ore del periodo l'ingresso della Luna in Bilancia, precisamente alle ore 05:02 del primo mattino. Proseguendo intanto il discorso, ricordiamo a coloro che ancora non lo sapessero che in questo contesto andremo ad ...

Hyundai i30 N - Una settimana con la 2.0 T-GDi Fastback - Day 3 : Questa settimana, nel nostro Diario di bordo, mettiamo alla prova una sportiva ancora non disponibile sul mercato, la Hyundai i30 N Fastback Performance. Il secondo modello firmato dal reparto high-performance della Casa coreana deriva dalla capostipite della nuova generazione di modelli con prestazioni elevate, la i30 N. A differenziare le due versioni è solo la carrozzeria: la coda della coupé a quattro porte la appesantisce di 12 kg (in ...

Gorlago - Chiara voleva uccidere Una settimana prima"Straccia quel biglietto e regala le rose a una donna" : Emergono i messaggi audio inviati da Chiara Alessandri all'uomo che ha attirato Stefania Crotti nella sua trappola mortale.

I server di Atlas attaccati per la seconda volta in meno di Una settimana : e nel cielo volano balene : A pochissimi giorni dal primo attacco ai server americani di Atlas di cui vi abbiamo già dato notizia, i colleghi di Eurogamer.net riferiscono di una seconda ondata di azioni illecite.Durante una diretta Twitch di Streamerhouse si sono registrati, infatti, avvistamenti di balene e draghi volanti; come se non bastasse, gli autori dell'attacco hanno preso il controllo dei messaggi che normalmente informano sullo stato dei server, facendo comparire ...

Anticipazioni Una Vita prossima settimana : Simon affronta Elvira - Olga scompare : Ben ritrovati con le Anticipazioni sull’appassionante soap opera di origini iberiche “Una Vita” ambientata ad Acacias 38 e ideata dall’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno la settimana prossima, Simon Gayarre dopo aver deciso di non tradire la moglie Adela, affronterà la sua ex amante Elvira Valverde precisandole di non avvicinarsi più a lui. La diabolica Olga Dicenta, invece sparirà nel nulla durante una ...

Hyundai i30 N - Una settimana con la 2.0 T-GDi Fastback - Day 2 : Questa settimana, nel nostro Diario di bordo, mettiamo alla prova una sportiva ancora non disponibile sul mercato, la Hyundai i30 N Fastback Performance. Il secondo modello firmato dal reparto high-performance della Casa coreana deriva dalla capostipite della nuova generazione di modelli con prestazioni elevate, la i30 N. A differenziare le due versioni è solo la carrozzeria: la coda della coupé a quattro porte la appesantisce di 12 kg (in ...