Tecnologia | ecco la prima scuola “cellular free” | saranno “sequestrati” all’entrata

Viaggio in 3D nel cervello : ecco la nuova Tecnologia sviluppata negli USA : negli Stati Uniti è stato sviluppato una nuova tecnologia per viaggiare all’interno del cervello, con una risoluzione e una velocità tali da consentire di localizzare i singoli neuroni, tracciarne le connessioni e visualizzare in 3D gli organelli che si trovano al loro interno. La nuova tecnologia è stata ideata da un team di ricercatori del MIT, della Berkeley University e dell’Howard Hughes Medical Institute, e combina una ...

Ecco la versione 2019 della Mazda CX-5 - con tanta Tecnologia in più : Mazda Motor ha presentato la versione MY 2019 del fortunato SUV della Casa di Hiroshima. L’ultima evoluzione della CX-5 si distingue dal modello precedente per l’aggiunta di due nuovi allestimenti, Executive e Signature, e per un aggiornamento di prodotto che ha incrementato il livello tecnologico e le dotazioni della vettura. La versione Executive, che si colloca a metà della gamma, rende ancora più appetibile la CX-5 rivolgendosi a ...

CES 2019 - quando la Tecnologia imperversa. Ecco tutte le novità : Poco dopo le 9 del mattino, il traffico di Las Vegas, generalmente sonnecchioso a quest’ora, sembra impazzito. La capitale del gioco e del vizio, fino al prossimo 11 gennaio, lo sarà anche della tecnologia. Il Consumer Electronics Show, il CES, la più grande manifestazione al mondo di elettronica di consumo ha aperto i battenti. Sono oltre 4.500 le aziende provenienti da tutti i paesi del mondo che in queste ore stanno presentando i risultati ...

La Tecnologia che ci cambierà la vita nel 2019 : ecco le novità che ci attendono : “La tecnologia che ci cambierà la vita nel 2019″: è questo il titolo dell’analisi delle novità tecnologiche dell’anno che sta per iniziare, elaborato dal Wall Street Journal. Senza ulteriori indugi, ecco alcuni estratti dalla lista delle novità che ci attendono: Dopo anni di attesa il 5G farà il suo debutto ufficiale, in alcune città italiane già nel 2019 su larga scala, mentre diversi produttori di cellulari hanno ...

Ford - ecco la cuccia antirumore con la super Tecnologia dei Suv" : ... realizzato a scopo dimostrativo per 'spiegare' fino a che livello sia arrivata la tecnologia di cancellazione dei rumori nel mondo dell'auto. E non sarà in vendita. L'idea di base è quella di ...