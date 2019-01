: Strage in Louisiana:ne uccide 5 e fugge - NotizieIN : Strage in Louisiana:ne uccide 5 e fugge - TelevideoRai101 : Strage in Louisiana:ne uccide 5 e fugge -

Negli Usa, 5 persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco. A sparare è stato un uomo, fuggito in auto nonostante sia stato ferito dalla polizia. E' successo a 100Km da New Orleans, in. Le sparatorie sono avvenute in 2 contee: Livingston (3 vittime, un uomo di 48 anni e 2 giovani di 17 e 20 anni) e Ascension (2 morti, marito e moglie di 50 anni; per questo omicidio è ricercato il figlio 21enne della coppia). La polizia, che ha identificato il sospettato, ritiene che i due episodi sono collegati tra loro.(Di sabato 26 gennaio 2019)