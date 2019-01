Scontro tra aereo ed elicottero in Valle d’Aosta | trovato morto un disperso

Aosta - Scontro tra aereo ed elicottero sul ghiacciaio del Rutor : 7 vittime : ...

Il caso Sea Watch diventa uno Scontro tra Italia e Olanda : Mentre la nave Sea Watch 3 è ancorata a un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi dopo il via libera all'ingresso in acque Italiane a causa delle cattive condizioni meteo e per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bordo, ormai da una settimana, e della stessa imbarcazione, sono diverse le novità sulla vicenda, e su più fronti. A cominciare dalle notizie della serata. Da una parte ...

Scontro tra aereo ed elicottero in Valle d’Aosta : tra le vittime un 53enne italiano : Tra le vittime dello Scontro tra un elicottero e un aereo da turismo, avvenuto ieri in Valle d’Aosta, vi è Maurizio Scarpelli, 53 anni di Reggello (Firenze), residente a Firenze. Era il pilota dell’eliski: aveva una lunga esperienza e gestiva, insieme a un socio, la Eli-Ghibli Helicopter Services con base tecnica a Reggello e sede operativa, con scuola di volo, all’aeroporto di Arezzo. Scarpelli pilotava elicotteri anche per la ...

Aosta - Scontro in volo tra aereo da turismo e elicottero : morti 4 sciatori stranieri e un pilota italiano Video|Foto : Due i feriti, un francese e una svizzera, sono ricoverati all'ospedale di Aosta. Sono tutti turisti stranieri, il pilota dell'eliski è invece italiano. Aperta un'inchiesta

Migranti - è Scontro tra Italia e Olanda. La procura chiede di far sbarcare i minori : I vicepremier sulla stessa linea: no allo sbarco sulle coste siciliane della nave ong, battente bandiera olandese, da 7 giorni nel Mediterraneo con 47 Migranti. Salvini valuta la denuncia dell’equipaggio. La procura di Catania chiede lo sbarco dei minori

Valle d’Aosta - Scontro tra un elicottero e un aereo da turismo : 5 morti e 2 feriti | : È successo nel vallone di La Thuile. Sul posto stanno intervenendo la Protezione civile, il Soccorso alpino e i vigili del fuoco

Amici - anticipazioni : lo Scontro in diretta tra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi dopo il caso Alimenti : scontro al calor bianco ad Amici: sabato pomeriggio sarà Alessandra Celentano conto Rudy Zerbi. Le anticipazioni fornite dal blog specializzato Vicolo delle News ruotano intorno al destino di Gianmarco e Rafael, che dopo il caso di Marco Alimenti Zerbi vuole mandare in sfida. La Celentano si oppone,

La Thuile - Scontro tra aereo da turismo e un elicottero : 5 le vittime : Oggi, stando a quanto riportato dall’agenzia nazionale Adnkronos, un elicottero e un aereo da turismo si sono scontrati in volo, sorvolando il ghiacciaio del Ruitor, a circa duemila e cinquecento metri d’altezza nel vallone di La Thuile, sita nella regione della Valle D’Aosta, proprio al confine tra la Francia e l'Italia. Non si avrebbero ancora informazioni precise su ciò che è effettivamente accaduto e su quali siano state le cause ...

Cinque morti nello Scontro tra elicottero e aereo da turismo in Val d'Aosta : Gravissimo incidente aereo a 2500 metri d'altezza nel vallone di La Thuile , in Valle d'Aosta. Coinvolti un aereo da turismo e un elicottero privato, che stava effettuando il servizio di eliski, che ...