Schianto sul Rutor | fermato pilota

Schianto sul Rutor - i morti sono 7 : E' salito a 7 il bilancio dei morti dell' incidente avvenuto ieri sotto il Rutor tra un ultraleggero da turismo e un elicottero impegnato nel servizio di eliski. sono stati recuperati poco fa e ...

Aosta - Schianto tra aereo da turismo ed elicottero sul ghiacciaio del Rutor : 4 morti e due feriti : Un aereo turistico e un elicottero si sono scontrati nei cieli sopra il ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, ad oltre 3mila metri di altitudine. Si parla di diversi morti. L'incidente...

Schianto tra aereo da turismo ed elicottero sul ghiacciaio del Rutor sulle Alpi : si temono diversi morti : Un aereo turistico e un elicottero si sono scontrati nei cieli sopra il ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, ad oltre 3mila metri di altitudine. Si parla di diversi morti. L'incidente...

Schianto tra aereo ed elicottero sul ghiacciaio Rutor sulle Alpi : Un aereo turistico e un elicottero si sono scontrati nei cieli sopra il ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile. Si parla di diversi morti. L'incidente aereo è stato segnalato al...

Jonathan e Denise morti nello Schianto sulla via del Mare : sui social l'addio straziante degli amici : Jonathan amava la Lazio, Denise aveva il sogno della tv. Sono le due vittime del terribile incidente di questa notte a Roma sulla via del Mare, all'altezza del chilometro 24.300. Mentre la...

Jonathan e Denise morti nello Schianto sulla via del Mare : sui social l'addio straziante degli amici : Jonathan amava la Lazio, Denise aveva il sogno della tv. Sono le due vittime del terribile incidente di questa notte a Roma sulla via del Mare, all'altezza del chilometro 24.300. Mentre la...

Tassista travolto sulla provinciale Milano-Meda - immagini dello Schianto : L'articolo Tassista travolto sulla provinciale Milano-Meda, immagini dello schianto proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Incidente sulla Milano-Meda - il video dello Schianto : E' stato diffuso un video dalla polizia sul terribile Incidente sulla superstrada che collega Milano e Meda in cui ha perso la vita un tassista di 47 anni. La Polizia stradale ha arrestato oggi un ...

Incidente sulla Milano-Meda - in un video il momento dello Schianto. Arrestato 26enne : Aveva già subito due volte il ritiro della patente D.P., il 26enne Arrestato per omissione di soccorso nell’Incidente a seguito del quale è stato travolto e ucciso un taxista, Eugenio Fumagalli, di 47 anni. Lo ha precisato oggi la Polizia stradale, che lo aveva posto in stato di fermo di pg nelle ore successive all’Incidente. Oggi è arrivata la convalida del fermo da parte del gip di Monza ed è stato posto agli arresti domiciliari. ...

Incidente sulla Milano-Meda - un video mostra il momento dello Schianto. Preso il pirata : Il pirata della strada, 26 anni, è stato rintracciato e arrestato. In seguito all’Incidente è morto un tassista

Schianto nella notte sulla Ispica - Rosolini - 3 morti ed un ferito grave : Tre morti ed un ferito che lotta tra la vita e la morte al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. E' questo al momento il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 2,30 sulla ...

Schianto sulla statale. Massimiliano - 29 anni - muore tra le mani dei medici : Incidente mortale a Spoleto, muore un 29enne, con l’auto contro un albero Un ragazzo di 29 anni, Massimo Gelsomini, ha perso la vita in un incidente stradale. E’ accaduto a Spoleto, in via dei Filosofi poco prima delle 4 di sabato 5 gennaio. Il 29enne era alla guida di un’auto che dopo aver sbandato a più riprese è finita contro un albero. Grave anche un 30enne che viaggiava con lui, residente a Vallo di Nera, e che è stato trasferito ...

Schianto sullo slittino - muore una bimba : Una mamma e la sua bambina. Insieme su uno slittino per dividere la gioia. E invece sono scivolate verso il dramma. Una corsa senza freni. Finita contro un albero. La piccola, 8 anni, è morta. La ...

Schianto in scooter sull'Aurelia a Bordighera - 2 feriti : Schianto in scooter Due giovani che viaggiavano in sella a uno scooter Gilera sono rimasti feriti, verso le 19.30, sull'Aurelia, a Bordighera, all'altezza di piazza Valgoi, di fronte al concessionario ...