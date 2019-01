Pogba futuro spagnolo

europacalcio

: RT @Agato_Agato: Bonucci, trattato come una scarpa vecchia, poi ripreso. Higuain 94 mil, abbandonato in autostrada dopo 2 anni. Ora Caceres… - salvoguida23 : RT @Agato_Agato: Bonucci, trattato come una scarpa vecchia, poi ripreso. Higuain 94 mil, abbandonato in autostrada dopo 2 anni. Ora Caceres… - Marco_Scarcia : RT @Agato_Agato: Bonucci, trattato come una scarpa vecchia, poi ripreso. Higuain 94 mil, abbandonato in autostrada dopo 2 anni. Ora Caceres… - ItaSportPress : Pogba, il fratello predice il futuro: 'Se Paul lascerà lo United andrà in Spagna...' - -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Allontanato Mourinho dallo United il campione del mondo classe '93 a Manchester sta una favola e al momento non ha intenzione di muoversi dal club in cui è cresciuto. In una recente intervista su As ...