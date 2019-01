Mario Francese | tra memoria e impegno si ricorda il cronista

ilfogliettone

: Politica e non insulti : il Paese prima del partito di Mario Monti Corriere della Sera, 23 gennaio 2019 In Itali… - SenatoreMonti : Politica e non insulti : il Paese prima del partito di Mario Monti Corriere della Sera, 23 gennaio 2019 In Itali… - klaretta2006 : RT @BeppeGiulietti: Vittime della mafia, della omertà, della indifferenza #Mario e Giuseppe #Francese @FnsiSocial @Artventuno @paoloborrome… - ripiero93 : RT @Salvo_Palazzolo: In ricordo di Mario Francese, ucciso 40 anni fa. Possono uccidere i #giornalisti, ma le loro #notizie non muoiono mai… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Sono passati 40 anni dal suo assassinio. Quella sera del 26 gennaio 1979salutò i colleghi e uscì dalla redazione del Giornale di Sicilia per tornare a casa, in viale Campania, a Palermo. Lì, ad attenderlo e a premere il grilletto, c’era Leoluca Bagarella: un delitto deciso insieme ai corleonesi Riina, Raffaele Ganci, Francesco Madonia, Michele Greco.aveva “una straordinaria capacità di operare collegamenti tra i fatti di cronaca più significativi, di interpretarli con coraggiosa intelligenza, e di tracciare così una ricostruzione di eccezionale chiarezza e credibilità sulle linee evolutive di Cosa nostra, in una fase storica in cui oltre a emergere le penetranti e diffuse infiltrazioni mafiose nel mondo degli appalti e dell'economia, iniziava a delinearsi la strategia di attacco di Cosa Nostra alle istituzioni.”, così recita la sentenza.Con la sua ...