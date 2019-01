Elvio e l’ultimo saluto ai suoi amati cani prima di morire I medici | “Andava fatto”

fanpage

(Di sabato 26 gennaio 2019) Amore, passione e buonsenso. Sono gli ingredienti di questa bella storia che arriva Imola. L’Ausl ha infatti concesso una deroga per, così Piero e Gilda sono potuti entrati in ospedale e abbracciare il loro padrone "Umanizzare l’ospedale è anche questo". La figlia Maurizia: "Magari potessero stare vicini per sempre".