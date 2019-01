È morto Michel Legrand | il compositore da tre Oscar

È morto il compositore francese Michel Legrand : È morto a Parigi il compositore francese Michel Legrand, aveva 86 anni. Legrand era nato nella capitale francese il 24 febbraio del 1932 e nella sua lunga carriera aveva lavorato soprattutto nel cinema, componendo le colonne sonore di decine di

Michel Legrand - morto il compositore tre volte premio Oscar : Il compositore, pianista e direttore d'orchestra francese Michel Legrand, vincitore di tre premi Oscar per la miglior colonna sonora, autore delle musiche per oltre centocinquanta film per il cinema e ...

Avanti un altro torna in tv ma senza Michelone - morto nel sonno : Un grave lutto negli ultimi giorni del 2018 ha coinvolto la grande famiglia di Avanti un altro, il popolarissimo game show della fascia oraria del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, che sta per tornare nuovamente in onda in tv a partire dal 7 gennaio. È venuto a mancare infatti Michele Volpi, meglio noto al grande pubblico del fortunato programma Mediaset con l'appellativo di 'Michelone' per essere stato uno dei valletti del ...

Lutto per Bonolis : è morto Michelone di Avanti un altro : Terribile Lutto nel mondo della televisione. Ad appena 47 anni si è spento Michele Volpe, conosciuto dai telespettatori di Avanti un altro, semplicemente come Michelone. L'uomo è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione dove viveva insieme al figlio Manuel e la madre, sdraiato sul suo letto.

Lutto per Paolo Bonolis e ‘Avanti un altro’ : morto il valletto Michelone : Lutto per Paolo Bonolis e per gli affezionati del programma ‘Avanti un altro’, Michele Volpe, detto “Michelone“, è morto nella notte scorsa. Si è spento a 47 anni nella casa in cui viveva con il figlio Manuel e con la madre. Secondo quanto riportato dal quotidiano online ‘Terni in rete’, che ha dato la notizia della sua morte, la causa del decesso sarebbe da attribuire all’eccessiva stazza del suo corpo. Da quando era arrivato a ...

