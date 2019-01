Ciao Julen Ovunque tu sia | riposa in pace

dilei

: Ciao piccolo #Julen . - AlbiUs1919 : Ciao piccolo #Julen . - RobertaDiLore10 : @carmelitadurso Ciao Barbara mi dispiace tanto condoglianze ai suoi cari?? ti mando un bacione col cuore? e ciao piccolo Julen?????? - Trainspot74 : Ciao #julen, spero ora ci sia luce per te. #depjulen -

(Di sabato 26 gennaio 2019). Niente lieto fine, nessun miracolo.Abbiamo sperato tutti, abbiamo trattenuto il fiato pur sapendo che le possibilità che tu fossi ancora vivo erano poche, pochissime.Abbiamo pregato, anche per mamma Victoria e papà Josè. Avremmo voluto essere lì, per abbracciarli, per dividere il loro dolore in tanti piccoli pezzi, per provare ad alleggerire un dolore che è difficile anche solo immaginare.. La vita a volte è così brutta. Due anni fa se n’era andato il tuo fratellino più grande, Oliver, all’una e 25 di questa notte è toccato a te. Abbiamo spento la tv senza dire una parola, abbiamo chiuso gli occhi con un peso sullo stomaco e una domanda. Perché?Perché il 13 gennaio eri lì, con un sacchetto di caramelle in mano e la voglia di goderti quel pic-nic, quella voglia che solo i bambini riescono a rendere così viva, incondizionata, contagiosa. ...