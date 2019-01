Ultime Notizie Roma del 25-01-2019 ore 11 | 10

SEA WATCH 3 IN ACQUE ITALIANE : OK GUARDIA COSTIERA/ Ultime Notizie - Toninelli con Salvini : 'Vadano in Olanda' : La Sea WATCH 3 è in ACQUE territoriali ITALIANE per le condizioni del mare, ma Toninelli appoggia la linea Salvini: 'Vadano in Olanda'. Le Ultime notizie.

CALCIOMERCATO NAPOLI / Ultime Notizie : Fornals e Lobotka per il centrocampo del futuro : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Allan sempre più vicino al Paris Saint German. Due possibili nomi a centrocampo sono Fornals e Lobotka.

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Ultime Notizie : Skrtel e Garay altri due nomi per sostituire Benatia : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: Benatia ormai è un ex bianconero, ci sono anche Skrtel e Garay tra i possibili eredi del marocchino.

CALCIOMERCATO INTER / Ultime Notizie : Barella - è pronta l'offerta per convincere il Cagliari : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: il piano per avere Barella a giugno. Intanto Godin ha già effettuato le visite mediche, arriva anche Cedric.

Ultime Notizie Roma del 25-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale auguro una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la nave a causa del maltempo è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata un miglio al largo delle Coste di Siracusa ma il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ribadisce il no del governo all’accoglienza di Napoli via io fornisco anche un’alternativa siccome sulla c’è una bandiera in ...

'Ndrangheta a Viterbo : 13 arresti/ Ultime Notizie - le mani sui 'compro oro' : aggressioni e atti intimidatori : 'Ndrangheta a Viterbo: 13 arresti/ Ultime notizie, le mani dei malviventi sui "compro oro": aggressioni e atti intimidatori verso commercianti

SPAGNA - SALVATAGGIO DI JULEN/ Ultime Notizie - scavato un metro del pozzo orizzontale : previsti nuovi ritardi : SPAGNA, SALVATAGGIO di JULEN/ Ultime notizie, scavato un solo metro del pozzo orizzontale: previsti nuovi ritardi. Mancano ancora quasi 3 metri

Ultime Notizie Roma del 25-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio nuovo appuntamento con l’informazione il tribunale dei ministri di Catania chiedevi processare Salvini per abuso di potere sequestro di persona per aver lasciato 177 migranti a bordo della nave Diciotti per 5 giorni la procura aveva chiesto l’archiviazione sono colpevole ma non si cambia la politica sui migranti non la fanno i giudici ...

Calciomercato Inter/ Ultime Notizie : Godin ha già effettuato le visite mediche! : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Godin ha già effettuato le visite mediche, arriva anche Cedric e a fargli posto dovrebbe essere il croato Vrsaljko.

Venezuela nel caos : 26 morti e 300 feriti/ Ultime Notizie - Guaidò bocciato dall'Osa - Salvini lo appoggia : Venezuela nel caos: 26 morti e 300 feriti/ Ultime notizie, Guaidò bocciato dall'Osa, il ministro Salvini lo appoggia e twitta in suo favore

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie : i giallorossi tornano a cercare André Gomes : Calciomercato Roma, Ultime notizie: rispunta il centrocampista portoghese André Gomes, intanto la Spal punta forte su Luca Pellegrini e Gregoire Defrel.

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie : dopo Piatek arriva anche Abanda dal Monaco : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Leroy Abanda è sbarcato a Milano e sarà aggregato alla primavera, per ora invece Antonio Donnarumma non si muove.

Calciomercato Napoli/ Ultime Notizie : Allan al Psg - ma c'è un particolare che può far saltare tutto! : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Allan sempre più vicino al Psg anche se incombe il fairplay finanziario. L'alternativa è Thiago Mendes del Lille.

Pensioni Ultime Notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua volta la circolare attuativa, ...