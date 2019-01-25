Traffico Roma del 25-01-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 25-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 15:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON VIA DI PORTA FURBA, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. INCIDENTE CON CODE ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZZA DI VIA CALLISTO II, NELLE DUE DIREZIONI. CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 15:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON VIA DI PORTA FURBA, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. INCIDENTE CON CODE ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZZA DI VIA CALLISTO II, NELLE DUE DIREZIONI. CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 13:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SEGNALATI ANCORA DEI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA VERSO IL CENTRO PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA ISTITUITO POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . IN ZONA PRATI CHIUSA LA CORSIA CENTRALE DI VIA COLA DI RIENZO TRA PIAZZA COLA DI RIENZO E PIAZZA CAVOUR PER UNA MANIFESTAZIONE IN ATTO. ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 13:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SEGNALATI ANCORA DEI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA VERSO IL CENTRO PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA ISTITUITO POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . IN ZONA PRATI CHIUSA LA CORSIA CENTRALE DI VIA COLA DI RIENZO TRA PIAZZA COLA DI RIENZO E PIAZZA CAVOUR PER UNA MANIFESTAZIONE IN ATTO. ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SEGNALATI ANCORA DEI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA VERSO IL CENTRO PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA ISTITUITO POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . RALLENTAMENTI DI CONSEGUENZA SUL RACCORDO ANULARE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SEGNALATI ANCORA DEI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA VERSO IL CENTRO PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA ISTITUITO POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . RALLENTAMENTI DI CONSEGUENZA SUL RACCORDO ANULARE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 ORE 09:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA CODE SULLA FLAMINIA O VERSO IL CENTRO PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE DUE CARREGGIATE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA CODE SULLA SALARIA PER LAVORI AL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 ORE 09:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA CODE SULLA FLAMINIA O VERSO IL CENTRO PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE DUE CARREGGIATE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA CODE SULLA SALARIA PER LAVORI AL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 ORE 09:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO VERSO IL CENTRO PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE DUE CARREGGIATE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA RESTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 ORE 08:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PIÙ DIFFICILE DEL SOLITO L’INGRESSO A Roma DALLA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . CI SONO CODE, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DA PRIMA PORTA E, CODE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE DUE CARREGGIATE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 ORE 08:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PIÙ DIFFICILE DEL SOLITO L’INGRESSO A Roma DALLA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . CI SONO CODE, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DA PRIMA PORTA E, CODE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE DUE CARREGGIATE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 ORE 07:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PIÙ DIFFICILE DEL SOLITO L’INGRESSO IN CITTà DALLA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE DA PRIMA PORTA SI SONO FORMATE CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE SULLE DUE CARREGGIATE ALL’ALTEZZA DELL’INGRESSO PER LA FLAMINIA Traffico SUL ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENRDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico INIZIA AD ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO PERMANGONO DISAGI NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE, SULLA VIA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO CI SONO CODE A ...
Traffico Roma del 24-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019 ORE 09.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CI SONO ANCORA GROSSI PROBLEMI QUESTA MATTINA NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE ACAUSA DI UNO SMOTTAMENTO AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ATEZZA DEL CENTRO RAI SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’,ISTITUITA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DA PRIMA ...
Traffico Roma del 24-01-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019 ORE 08.50 MAX MAR CI SONO ANCORA GROSSI PROBLEMI QUESTA MATTINA NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE ACAUSA DI UNO SMOTTAMENTO AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ATEZZA DEL CENTRO RAI SAXA RUBRA ,ISTITUITA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA . RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO PER CHI SI DVEVE IMMERTTERE SULLA FLAMINIA TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD CI SONO ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 17 | 00
VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 16:50 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 17:00 (Di venerdì 25 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 16:50 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA VIA C. COLOMBO E L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24. CODE A TRATTI PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E L’USCITA PER LA VIA SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E L’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA SALARIA CON CODE TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TAGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE SULLA FLAMINIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ISTITUITO IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DEL GRA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. SEMPRE SULLA FLAMINIA CODE PER Traffico INTENSO TRA LA TANGENZIALE ED IL GRA, IN USCITA DA Roma. IN ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… - JJesus_Official : @OfficialASRoma Sempre con voi!!! Forza Roma!!! (Anche a costo di trovare un po’ di traffico) ?????? #JJLupo… - fattoquotidiano : Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari: “Fingevano furti per rivendere i p… -
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