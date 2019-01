The Master Beauty | al via il contest dedicato alla bellezza e all' eleganza

Halo : The Master Chief Collection - news in arrivo in occasione del SXSW 2019? : 343 Industries ha annunciato l'arrivo di "alcune emozionanti novità" per quanto riguarda l'attesissima Halo: The Master Chief Collection in occasione dell'Halo Championship Series Invitational al SXSW 2019, evento che si terrà dal 15 al 17 marzo.Come riporta Gematsu infatti, gli sviluppatori di 343 annunciano: "Se non sarete in grado di essere presenti direttamente, assicuratevi di collegarvi a Mixer e Twitch ogni giorno alle 12:00 pm CT. Non ...

The Eternal Castle [REMASTERED] - recensione : "Questa è una storia personalissima che ci piacerebbe condividere con tutti voi. È una storia di un ragazzino che una volta ha trovato un floppy azzurrognolo in un cassetto polveroso della sua vecchia casa. Dato che non c'erano molti videogiochi e soprattutto nessuna connessione internet nella zona di campagna dove viveva a inizio anni 90, questo ragazzino si ritrovava spesso a sperare che un giorno uno dei noiosi floppy MS Dos dell'ufficio di ...

Il nuovo aggiornamento di Halo : The Master Chief Collection introduce un sistema di mira "moderno" : Halo: The Master Chief Collection ora ha una "mira moderna".Come riporta Eurogamer.net, Questa feature è stata aggiunta al gioco come parte dell'aggiornamento di gennaio dopo che alcuni giocatori si erano lamentati dell'accelerazione della mira nella raccolta per Xbox One.La nuova opzione di mira moderna, che è abilitata di default, usa valori che sono più simili a quelli di Halo 2 Anniversary e Halo 4 rispetto ai vecchi giochi di Halo.Read ...

I The Jackal uccidono la carbonara. E i giudici di Masterchef - VIDEO : Ogni volta che cucini male uno chef muore', parola dei The Jackal e della loro carbonara piena di ingredienti sbagliati , o non 'ortodossi', . Le variazioni sul tema applicate a uno dei piatti più ...

Masterchef Italia 2019/ Anticipazioni e diretta 17 gennaio - video : la provocazione dei The JackaL : Masterchef Italia 2019 al via da giovedì 17 gennaio, in prima serata su Sky Uno: le selezioni dei concorrenti e il debutto del giudice Giorgio Locatelli.

The Jackal fanno morire gli chef stellati di Masterchef [esilarante Gag] : “Ogni volta che cucini male, uno chef muore“ The Jackal non sono nuovi a spassosissimi video, semplici ma intriganti che ci raccontano, prendendosi in giro e di fatto mettendo in evidenza gli eccessi del nostro costume, le abitudini e disorientamenti del nostro tempo. Lo scorso anno a San Remo con il contributo di Favino hanno fatto un lavoro minuzioso e spettacolare….”gni gni” è stato un piccolo divertente tormentone, ...

Cosa succede quando cucini la carbonara con la pancetta al posto del guanciale? Lo mostrano i The Jackal nel nuovo spot di Masterchef : “Ogni volta che cucini male uno chef muore”. Il gruppo di videomaker e attori napoletani The Jackal firma il nuovo spot di Masterchef , mostrando Cosa succede quando si prepara una carbonara piena di ingredienti sbagliati (o non “ortodossi”). Le variazioni sul tema applicate a uno dei piatti più famosi della tradizione italiana, preparata da Gianluca Fru e Ciro Priello, sono infatti fatali per i giudici di Masterchef (da stasera la nuova ...

Svelate le date di uscita di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster e Final Fantasy XII The Zodiac Age su Xbox One e Switch : Square-Enix ha annunciato oggi che i giocatori di Nintendo Switch e Xbox One potranno mettere le mani su Final Fantasy X / X-2 HD Remaster e Final Fantasy XII The Zodiac Age rispettivamente il 16 e il 30 aprile 2019.Final Fantasy X / X-2 HD Remaster include Final Fantasy X e il suo seguito X-2, ovvero due dei titoli più amati di tutta la serie. Final Fantasy X racconta la storia di Tidus, un campione di Blitzball che, con l'aiuto della ...

Nintendo Switch Online : Blaster Master e Zelda II : The Adventure of Link in arrivo tra i giochi NES : Come ormai saprete, Nintendo Switch Online non permette solo sfide Online tra amici, ma vi consente anche di accedere a un ampia selezione di giochi classici NES e, le nuove aggiunte, sono in programma la prossima settimana.Come segnala Gematsu, Nintendo ha annunciato che a partire dal prossimo 16 gennaio, gli utenti Nintendo Switch Online potranno giocare ad altri due classici, ovvero Blaster Master e Zelda II: The Adventure of Link.Qui sotto ...

The Last Remnant Remastered - recensione : Il 2018 è stato uno degli anni più prolifici per le Remastered, nuove edizioni di giochi usciti anni addietro, magari con aggiunte di rilievo e migliorati tecnicamente. In questo calderone fatto di nostalgia e guadagni facili rientra The Last Remnant Remastered, annunciato solo pochi mesi fa, a settembre. C'è solo un piccolo problema: probabilmente nessuno lo aveva chiesto, e invece Square Enix ha ripescato un titolo uscito nel 2008 e l'ha ...

The Last Remnant : Remastered si mostra in due nuovi e interessanti trailer : The Last Remnant: Remastered si mostra nella sua nuova veste grafica con due nuovi e interessanti trailer, riporta Bleedingcool.Come possiamo vedere, i video sono stati pubblicati da Square Enix e possiamo vedere alcune nuove aree di gioco riportate in auge con l'alta definizione.The Last Remnant: Remastered, per chi non lo sapesse, per il momento è un'esclusiva PlayStation 4, ma secondo alcune voci di corridoio il gioco sbarcherà anche su ...