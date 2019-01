Scoppia un petardo in campo | stordito Strootman | sospesa temporaneamente Marsiglia-Lille

sportfair

(Di venerdì 25 gennaio 2019) L’arbitro ha deciso di interrompere il match traper lo scoppio di unsul terreno di gioco Partitaal Velodrome, dovesi stanno affrontando nell’anticipo della ventiduesima giornata di Ligue 1. L’arbitro ha deciso di mandare le squadre negli spogliatoi per lo scoppio di un, lanciato sul terreno di gioco intorno al sessantesimo minuto.Il boato hae altri calciatori, inducendo così il direttore di gara a fermare la partita, in quel momento ferma sul punteggio di 0-1 a favore degli ospiti in virtù del gol di Pepe su rigore. Ecco il video dello scoppio del#OMLOSC Ça commence à faire un peu trop, ce n’est pas un comportement digne d’un supporter…pic.twitter.com/HUZx6TA21H#TeamOM— Mercat’OM (@mercat_om) 25 gennaio 2019L'articolo ...