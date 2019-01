Philippe Starck per Cassina | ecco la collezione vegana di mobili a base di mele

gqitalia

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Non soltanto a togliere il medico di torno, a quanto pare la mela può aiutarci anche ad arredare il soggiorno di casa con estremo gusto. È infatti il frutto del peccato il protagonista dell'esposizione “Croque La Pomme” in scena fino alla fine del mese presso ilParis Rive Gauche di Parigi: in questo spazio espositivo, il celebre brand di arredamento italiano mostra i 16 pezzi nati dalla recente collaborazione con il designer francese. Tutti rigorosamente vegani.Croque La Pomme”,gli arredi diperLadidiper, realizzata utilizzando il materiale adiApple Ten LorkXavier Muyard /Ladidiper, realizzata utilizzando il materiale adiApple Ten LorkXavier Muyard /Ladidi...