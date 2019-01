Papa Francesco - il sondaggio che fa godere Matteo Salvini : chi sono i 'buoni'? : Mentre la sinistra lo dipinge come un politico cinico e senza cuore per la sua politica di respingimenti sul fronte dell' immigrazione, Salvini viene considerato invece dagli italiani uno degli ...

Papa Francesco - il sondaggio che fa godere Matteo Salvini : chi sono i "buoni"? : Dopo Papa Francesco, per gli italiani il personaggio che aiuta di più il prossimo è il leader della Lega Matteo Salvini. È il risultato di un sondaggio effettuato dalla Eumetra Mr di Renato Mannheimer e presentato ieri a Milano. Secondo il campione, il 23% degli intervistati reputa Bergoglio la pers

Papa Francesco a Panama : 'non voglio una Chiesa più 'cool'' : Panama, 25 gen., askanews, - Papa Francesco non vuole una Chiesa 'più divertente o più 'cool'' per attirare nuovi fedeli: lo ha detto davanti alle migliaia di giovani raccolti a Panama per la Giornata ...

Il Papa a Panama tra malati di Aids. Raul : così accolgo Francesco : Raul ha 31 anni, indigeno di una delle sette etnie a Panama. Due anni fa è arrivato a questo centro dopo aver contratto il virus dell'Hiv che lo ha paralizzato alle gambe. Sarà lui, domenica 27 gennaio, ad accogliere Papa Francesco e a raccontare la sua testimonianza di fede. Qui siamo alla casa Hogar del Buen Samaritano, una struttura nata nel 2005 a Est del centro di Panama, dove infermieri e volontari assistono e accolgono persone affette da ...

Cosa pensa Papa Francesco dei social media : Roma, 24 gen., askanews, - 'Se Internet rappresenta una possibilità straordinaria di accesso al sapere, è vero anche che si è rivelato come uno dei luoghi più esposti alla disinformazione e alla ...

Panama - una folla immensa accoglie Papa Francesco : Una folla immensa ha accolto Papa Francesca a Panama dove resterà fino al 28 gennaio, in occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. Oltre 2 mila giovani per Bergoglio salutato con danze ...

Papa Francesco a Panama per la Giornata Mondiale della Gioventù : Ad essi rivolgerà un appello affinché diventino protagonisti di un impegno di rinnovamento della società, affinché il mondo - oggi dominato dalle ingiustizie sociali, diventi pi§ dignitoso. "Non ...

Papa Francesco a Panama : “Il muro anti-migranti? La paura rende pazzi” : Papa Francesco è a Panama dove oggi si aprirà la trentaquattresima Giornata mondiale della Gioventù. Sull’aereo come di consueto ha parlato con i giornalisti al seguito e rispondendo a una domanda sui muri anti-migranti il Pontefice ha detto che sono una conseguenza della “paura che fa diventare pazzi”.Continua a leggere

Migranti - Papa Francesco attacca Trump : "La paura rende pazzi" : Il dramma dell'immigrazione è, ancora una volta, uno dei temi caldi affrontati da papa Francesco durante uno dei suoi viaggi apostolici. "Santo Padre, sono andato a Tjuana, al confine tra il Messico e gli Stati Uniti, lì il muro che stanno costruendo entra in mare, perché non possano passare nemmeno a nuoto", ha raccontato a Bergoglio Marco Clementi, l'inviato del Tg1, durante il volo verso Panamà. "È la paura che rende pazzi", ha risposto il ...

Papa Francesco - la strana promozione del vescovo accusato di abusi : un terremoto in Vaticano : Il caso del cardinale argentino Gustavo Zanchetta, sospeso il mese scorso perché indagato dalla Congregazione della Fede per una storia di abusi, rischia di lambire anche Papa Francesco. Zanchetta era stato scelto dal Pontefice due anni fa come componente dei vertici dell'Apsa, cioè l'Amministrazion

Giornata Mondiale della Gioventù : a Panama tutti pronti all’incontro con Papa Francesco : Sta per iniziare a Panama la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. L’incontro internazionale venne promosso per la prima volta da Giovanni Paolo II, il quale nel 1985 diede inizio a questi appuntamenti di cultura e spiritualità che vedono la Chiesa cattolica a confronto con il mondo dei giovani, sempre alla ricerca di un dialogo e di uno scambio propositivo di idee. L’ultimo incontro risale al 2016, quando Papa Francesco, alla sua seconda GMG, ...

Click to pray - l'app per pregare e inviare messaggi a Papa Francesco - : La piattaforma è stata creata in occasione della GMG del 2019 a Panama. Ci sono varie sezioni, tra cui quella per poter pregare con il Pontefice: in più di 800mila lo hanno fatto questo mese