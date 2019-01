NBA – Gli Houston Rockets tornano a sorridere | Chris Paul dichiarato ‘questionable’ per

NBA All Star Game 2019 - svelati i dieci titolari e le maglie : Dopo le votazioni di tifosi, giocatori e media, la Nba ha comunicato ufficialmente i dieci titolari del prossimo All-Star Game , che verranno divisi in due squadre capitanate da LeBron James e Giannis ...

NBA - tra i titolari dell'All Star Game manca Doncic : LeBron e Antetokounmpo potranno scegliersi i compagni : 'Io prendo Steph Curry'. 'Allora io scelgo Harden'. Come due ragazzini al campetto LeBron James e Giannis Antetokounmpo si ritroveranno il 7 febbraio, evento in diretta televisiva, per selezionare i r

NBA – Infortunio Oladipo - cede il ginocchio : negli occhi dei tifosi Pacers un Paul George 2.0 [VIDEO] : Brutto Infortunio per Victor Oladipo nella sfida tra Indiana Pacers e Toronto Raptors: la stella di Indianapolis scivola e si fa male al ginocchio, si teme un lungo stop Grande paura sul parquet del Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis. Victor Oladipo, nel tentativo di fermare Siakam lanciato a canestro, è scivolato, procurandosi un Infortunio al ginocchio. Non si conosce ancora l’entità del problema, ma dalla franchigia filtra ...

NBA - i risultati della notte : Indiana - vittoria d'orgoglio su Toronto! Utah batte Denver : Indiana Pacers-Toronto Raptors 110-106 Impossibile non iniziare da quello che è accaduto dopo 20 minuti di gioco: Victor Oladipo che scappa in difesa all'inseguimento di Pascal Siakam, crolla sul ...

NBA – James Harden augura il meglio a Carmelo Anthony : “voglio vederlo tornare a fare canestro ed essere felice” : James Harden ha speso delle parole davvero dolci verso Carmelo Anthony, dopo la situazione complicata che ha portato l’ex Knicks a lasciare i Rockets Nei giorni scorsi, gli Houston Rockets sono riusciti finalmente a liberarsi di Carmelo Anthony. L’ex New York Knicks, finito praticamente fuori rosa dallo scorso 8 novembre, dopo appena 10 partite giocate con i texani, è stato ceduto ai Chicago Bulls. Un addio che tutto sommato lascia ...

NBA – Doncic paga care le sue ‘skills calcistiche’ : l’aver tirato la palla sugli spalti gli costa 10.000$ di multa : Dopo aver calciato la palla sugli spalti nella sfida contro i Pacers, Luka Doncic è stato multato per una cifra di 10.000$ Sarà forse colpa del suo passato nel Real Madrid, club che vanta non soltanto un grande team di basket, ma soprattutto una fra le squadre di calcio più vincenti della storia, ma Luka Doncic farà meglio da ora in poi a toccare la palla solo… con le mani! l’aver calciato il pallone per aria, facendolo finire fra il ...

NBA – Rissa Booker-Dieng - i due si cercano nel tunnel degli spogliatoi : la giustificazione di Gorgui è ridicola [VIDEO] : Devin Booker e Gorgui Dieng si beccano in campo e si cercano nel tunnel degli spogliatoi dpo l’espulsione: la giustificazione del giocatore dei Timberwolves diventa virale A volte in campo, con la tensione alle stelle, basta un minimo contatto a far scatenare una Rissa. È quanto accaduto nella sfida tra Suns e Timberwolves, con protagonisti Devin Booker e Gorgui Dieng. Il tutto è nato da una spalla di Dieng che ha ‘steso’ ...

NBA - Devin Booker-Gorgui Dieng : colpi proibiti in campo e poi via negli spogliatoi : Sembrava davvero complicato per Phoenix trovare un modo per raschiare ancora di più il fondo, ma Devin Booker è riuscito a rendersi protagonista di un episodio da censurare " sintomo di quanto il ...

NBA - torna Carmelo Anthony : Houston lo cede - regalandogli l'ultima chance di inseguire il titolo : A due mesi e mezzo dall'ultima partita con gli Houston Rockets, Carmelo Anthony torna a sentirsi un giocatore, anche se la cessione ai Chicago Bulls è soltanto l'anticamera del vero ritorno in campo d

NBA – Curry - che combini?! Scivola prima della schiacciata e sbaglia la tripla successiva : la sequenza è tutta da ridere [VIDEO] : Doppio errore di Steph Curry nella sfida contro i Los Angeles Lakers: il playmaker degli Warriors Scivola prima di una schiacciata e dopo manda fuori bersaglio una tripla Quando un giocatore come Stephen Curry sbaglia fa sempre notizia, quando fa due errori in successione, ancora di più. Se poi sono anche divertenti… È diventato virale il video che raccoglie due errori del playmaker degli Warriors nella sfida della notte contro i Los ...

Mercato NBA – Carmelo Anthony ceduto ai Bulls e subito tagliato : prende piede la pista Los Angeles Lakers : Carmelo Anthony ceduto dai Rockets ai Chicago Bulls e subito tagliato: l’ex New York Knicks potrebe giocarsi l’ultima chance ai Los Angeles Lakers dell’amico LeBron James Nella notte gli Houston Rockets sono riusciti finalmente a liberarsi di Carmelo Anthony. L’ex New York Knicks, finito praticamente fuori rosa dallo scorso 8 novembre, dopo appena 10 partite giocate con i texani, è stato ceduto ai Chicago Bulls. Grazie allo scambio i ...

Reggie - il giocatore dell’NBA che lotta per l’uguaglianza LGBT : Shawn BarberJason CollinsGareth ThomasAnton HysenBillie Jean KingMartina NavratilovaGreg LouganisJustin FashanuOrlando CruzJohn AmaechiSteven Davies David TestoJohnny WeirMichael SamBrian BoitanoThomas Hitzlsperger Abby WambachJohn FennellRobbie RogersCasey StoneyAmelie MauresmoTom DaleyIan ThorpeGus KenworthyDarren YoungMark FosterTadd FujikawaNegli anni si è sempre più allungata la lista degli sportivi che hanno deciso di fare coming out. Non ...

NBA – Doncic - errore di gioventù! Calcia la palla sugli spalti e viene espulso : “non conoscevo la regola” [VIDEO] : Luka Doncic Calcia la palla sugli spalti e viene espulso: il giocatore sloveno si giustifica spiegando di non essere a conoscenza della regola, differente rispetto all’Europa Luka Doncic è un talento straordinario, viaggia verso il suo primo All-Star Game nel quale probabilmente sarà il capitano e, a fine stagione, vincerà il premio di Rookie of the Year. Anche lui però ha ancora qualcosa da imparare, come ad esempio alcune particolari ...

NBA : i Clippers senza Gallinari superano gli Spurs di Belinelli : Derby italiano solo sfiorato nella notte Nba . I Los Angeles Clippers piegano 103-95 i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, 12 punti per l'azzurro, all'AT&T Center, nonostante l'assenza di Danilo ...