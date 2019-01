La Thuile | scontro tra aereo da turismo e un elicottero | 5 le vittime

Blastingnews

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Oggi, stando a quanto riportato dall’agenzia nazionale Adnkronos, une undasi sono scontrati in volo, sorvolando il ghiacciaio del Ruitor, a circa duemila e cinquecento metri d’altezza nel vallone di La, sita nella regione della Valle D’Aosta, proprio al confine tra la Francia e l'Italia. Non si avrebbero ancora informazioni precise su ciò che è effettivamente accaduto e su quali siano state le cause determinanti e scatenanti il tragico impatto.Nellotra i due velivoli hanno perso la vita cinque persone Leaccertate, al momento, sono in tutto cinque, mentre altre due persone, rimaste, dopo l'impatto, gravemente ferite, sono state prontamente trasferite in ospedale, grazie al puntuale intervento del soccorso alpino. Sempre secondo l'agenzia nazionale Adnkronos, nei rottami sarebbe rimasta incastrata anche una persona e, al momento, ...