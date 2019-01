Inter-Napoli | ecco la stangata | 27 Daspo per gli ultrà violenti

Calcio - Serie A 2019 : tante sfide Interessanti nella 21ma giornata. Riflettori puntati su Milan-Napoli - la Juventus affronta la Lazio : Sarà un fine settimana di grande Calcio visto che la 21ma giornata di Serie A offrirà tante sfide di alta classifica. I due big match di questo turno di campionato vedranno infatti impegnate in trasferta le prime due squadre in graduatoria. La prima in campo sarà il Napoli che sabato 26 alle 20.30 giocherà a San Siro contro il Milan. Una partita molto attesa visto che potrebbe rivelarsi per entrambe decisiva nel cammino stagionale. I rossoneri ...

Gori - Interruzione idrica nei comuni di Gragnano e Casalnuovo di Napoli : Così come comunicato sul sito istituzionale dell'azienda G.O.R.I. S.P.A., ente gestore della rete idrica campana in numerosi comuni della regione, a causa di una serie di interventi di manutenzione e lavori tecnici da eseguire (in programma già da diverso tempo), alcune utenze, sia domestiche che commerciali, dei comuni di Casalnuovo di Napoli e di Gragnano (Città Metropolitana di Napoli) saranno coinvolti dal temporaneo disservizio dovuto alla ...

Inter e Napoli - attente : c'è anche lo United su Barella : Non solo Napoli e Inter su Nicolò Barella . Come scrive la Gazzetta dello Sport , sul giocatore del Cagliari c'è anche il Manchester United.

Qatar Airways sponsor del Napoli sarebbe un altro passo verso un brand Internazionale : L’addio a Lete? Quattordici anni di indissolubile sodalizio tra il Napoli e Acqua Lete. Sodalizio che adesso potrebbe essere agli sgoccioli. Il condizionale è d’obbligo. Scrive oggi il quotidiano Tuttosport che De Laurentiis vorrebbe il marchio Qatar Airways sulle maglie e non più quello della casa produttrice di acqua minerale che ha creduto nel Napoli quando il club era ancora in Serie C. In realtà la notizia della sponsorizzazione ...

VIDEO CM.IT - Inter : Icardi sì. Allan-Psg : apertura Napoli : ... anche oggi la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del calciomercato , italiano ed estero. In primo piano l' Inter , con il rinnovo di Mauro ...

Inter e Napoli - un big di Premier piomba su Barella : Non solo Inter e Napoli su Nicolò Barella . Stando a La Gazzetta dello Sport , alcuni osservatori del Manchester United hanno dato parere positivo alla dirigenza del Red Devils sul centrocampista del Cagliari , che potrebbe essere inserito nella lista della spesa della ...

Napoli - Kouamé allo scoperto : 'L'Interesse azzurro fa piacere' : Christian Kouamé esce allo scoperto, l'attaccante del Genoa che sembra tanto piacere al Napoli risponde sull'interesse degli azzurri in questo mercato invernale. 'All'Inter sono andato via troppo ...

Napoli - Rog ai saluti : andrà via in prestito. Ecco le Interessate : Napoli ROG – Sembra essere finita, almeno per questa stagione, l’avventura di Rog in maglia azzurra. Il talento, classe 1995, ha richiesto di andare a giocare altrove, anche per convincere nella prossima stagione Carlo Ancelotti di meritare la maglia del Napoli. Il croato andrà via in prestito. In quell’occasione il centrocampista croato servirà e non […] L'articolo Napoli, Rog ai saluti: andrà via in prestito. Ecco le ...

Soffermiamoci sul messaggio di “Adrian” non sull’hotel “Mafia International” a Napoli : Il ragazzo della via Gluck Altro che fiction o cartoon-fiction. “Adrian” è una missione. Sbarcare in prime-time su Canale 5 affrontando concetti distopici cari ad Orwell (1984) vuol dire cercare di semplificare un linguaggio poco accessibile alle masse e renderlo fruibile. È questa, credo, la mission di un artista straordinario quale Adriano Celentano. Il ragazzo della Via Gluck ipotizza un futuro non lontanissimo, nel quale il controllo totale ...

Adrian - Napoli diventa «Mafia International» : polemica sullo show di Celentano : 'Mafia International' scritto su un grattacielo e stile lugubre. Eppure si riconosce Napoli. Succede in un cartoon proiettato nel nuovo programma di Celentano ' Adrian ' in cui, raccontando un'...

Bufera su 'Adrian' - nello show di Celentano Napoli diventa 'Mafia International' : 'Mafia international' scritto su un grattacielo e stile lugubre. Eppure si riconosce Napoli. Succede in un cartoon proiettato nel nuovo programma di Celentano 'Adrian' in cui, raccontando un'...

Bufera su «Adrian» - nello show di Celentano Napoli diventa «Mafia International» : «Mafia international» scritto su un grattacielo e stile lugubre. Eppure si riconosce Napoli. Succede in un cartoon proiettato nel nuovo programma di Celentano «Adrian» in cui,...

Il Napoli : in vendita mini-abbonamenti da 9 gare (Inter - Juve - Zurigo) : Le gare fino alla fine del campionato più lo Zurigo Il Napoli prova ad arginare la fuga dei tifosi dal San Paolo. Domenica sera, contro la Lazio, non c’erano nemmeno ventimila spettatori ad assistere probabilmente alla miglior prestazione degli azzurri in campionato. Azzurri che sono secondi in campionato. Il Napoli mette in vendita mini-abbonamenti da nove gare: quella di Europa League più le otto di campionato che la squadra giocherà in ...

80 anni Simoni - maestro gentile maltrattato da Napoli e Inter - : "Voi che fareste se venissero a proporvi di lavorare al New York Times? Accettereste?". Fu così che Gigi Simoni comunicò spiazzando tutti a Napoli di aver firmato per l'Inter per la stagione ...