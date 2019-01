Gli italianissimi Invader Studios | padri del progetto Daymare | 1998 | compaiono tra i

Gli italianissimi Invader Studios - padri del progetto Daymare : 1998 - compaiono tra gli special thanks di Resident Evil 2 : Capcom ha deciso di rendere omaggio ai ragazzi di Invader Studios, l'italianissimo team che nel 2015 ebbe l'idea di realizzare un remake non ufficiale di Resident Evil 2. Il progetto, dopo aver conosciuto una fase iniziale su Unity ed essere passato all'Unreal Engine 4, attirò l'attenzione di Capcom stessa e dette il la per lo sviluppo di Daymare: 1998, germogliato dalle ceneri poligonali di questa remaster.Ora che il remake ufficiale di uno dei ...