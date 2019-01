Giulia Salemi soddisfatta e appagata psicologicamente e fisicamente da Monte

blogitalia.news

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - EmanueleVasile : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - EmanueleVasile : Giulia Salemi Al Centro Commerciale Di Novara: - Pupugnao : Francesco Monte: “Nessuna convivenza con Giulia Salemi” -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)durante una diretta su Instagram parla dell’uomo che l’ha resa felice, Francesco, a cui ormai è legatissima “Mi tiene in forma in tutti i sensi,: mi appaga”, confida la 25enne italo-persiana. Fa intendere che con lui anche sotto le lenzuola le cose vanno più che bene…Francescola tiene in forma.è al settimo cielo. “Da quando Francesco è fuori dalla Casa del GF Vip, è un’altra persona: è di una dolcezza estrema, assurda – racconta l’influencer, ora tornata sul set da modella e molto richiesta – E’ dolce, è serio, è un ragazzo d’altri tempi”. La mora riempie di lodi l’ex tronista 28enne di Uomini e Donne. I complimenti per lui sono infiniti. “E’ un ragazzo di cui ti puoi fidare, che sai che c’è e si prende cura della tua persona e te lo dimostra in tutti i modi”, continua ancora laFrancesco ...