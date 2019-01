Fisco | evasione da 1 | 4 miliardi di euro per il gruppo Kering-Gucci 

Fisco - maxi evasione di 1 - 4 miliardi di euro contestata al gruppo Kering-Gucci : E mentre Gucci annuncia sei nuovi 'Gucci Places' le nuove location tra New York, Los Angeles, Firenze, Roma e Seul, il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano ha ...

Cristiano Ronaldo ha accettato di pagare una multa da 18 - 8 milioni di euro per evasione al Fisco spagnolo : L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha chiuso con un patteggiamento il suo contenzioso con il fisco spagnolo riguardante un’evasione fiscale accertata pari a 14,7 milioni di euro avvenuta tra il 2012 e il 2014, periodo in cui il giocatore risiedeva

Cristiano Ronaldo - prima il Chievo poi il Fisco : martedì in tribunale a Madrid per il processo per evasione fiscale : Un doppio impegno ravvicinato per Cristiano Ronaldo in questo inizio di settimana. Questo lunedì sera contro il Chievo all'Allianz Stadium di Torino e martedì a Madrid per processo per evasione ...

[L'analisi] Quasi 2 miliardi di euro nascosti all'estero e al Fisco italiano. E la lotta all'evasione latita : Italiani popolo di evasori fiscali. Una nuova conferma , l'ennesima, è arrivata da una serie di indagini condotte dall'Agenzia delle entrate, in sinergia con la Guardia di Finanza, dalle quali sono ...

Fisco : Confapi Padova - fatturazione elettronica rischia di incentivare evasione (2) : (AdnKronos) - In base alle stime di Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, in Veneto sono coinvolti dall’obbligo della fatturazione elettronica 243 mila dei 434 mila imprenditori attivi, mentre nella sola Padova sono più di 49 mila. È possibile stimare che in regione saranno emesse nel 2019 circa

Fisco : Confapi Padova - fatturazione elettronica rischia di incentivare evasione : Padova, 10 gen. (AdnKronos) - In base alle stime di Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, saranno circa 276 milioni le e-fatture emesse nel 2019 in Veneto e 55 milioni quelle a Padova. "L’intento è nobile, gli esiti rischiano di rivelarsi nefasti. Introdotto dal Governo per semplificare e far em

Piano antievasione - stretta del Fisco sui finti poveri : Intensificata l'azione contro l'infiltrazione della criminalità economica ed organizzata nell'economia legale. Con particolare riferimento - si legge sempre nella circolare della Gdf - agli ...

Evasione - sottratti al Fisco oltre 113 miliardi all'anno : L'Evasione fiscale continua ad affliggere l'economia italiana: su ogni 100 euro di gettito ben 16 rimangono nelle tasche di chi le tasse non le paga. È la fotografia scattata a fornito la Cgia di Mestre che, elaborando dati Istat 2016, gli ...

Bar Refaeli accusata di evasione fiscale e riciclaggio/ Israele - nel mirino del Fisco per false dichiarazioni : Bar Refaeli accusata di evasione fiscale e riciclaggio in Israele: la super modella nel mirino del fisco per false dichiarazioni

Fisco ed evasione - Cgia : ogni 100 euro ce ne sono 16 non versati : Dall'elaborazione dei dati Istat 2016, gli ultimi disponibili, l'Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre ha misurato la cosiddetta "economia non osservata", la somma del valore aggiunto ...

Fisco - Cgia : l'evasione vale 113 miliardi - ogni 100 euro ce ne sono 16 non versati : E' quanto risulta dall'elaborazione dei dati Istat 2016, gli ultimi disponibili, in base ai quali l'Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre ha misurato la cosiddetta "economia non osservata", la somma del valore aggiunto riconducibile a sotto-dichiarazioni, lavoro irregolare e attività illegali. Forti disparità da regione a regione - Se la media nazionale dell'...