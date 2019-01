Così il Venezuela è finito in un mare di guai

Così il regime venezuelano tortura i dissidenti. Parla il Premio Sakharov : Roma. “Il regime venezuelano sottomette i detenuti politici a vari tipi di torture e li considera come mercanzia. Io sono stato sequestrato in Colombia dal governo di Juan Manuel Santos e consegnato al regime venezuelano come mercanzia in cambio della sua mediazione con le Farc. Dopo quattro anni so