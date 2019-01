Cosa direbbero gli arbitri del Var se potessero parlare

agi

: RT @BTSemupessi: Se i BTS fossero siciliani, cosa si direbbero in chat? Episodio 3; Hoseok aka capo de sirati. - Fabiola25320844 : RT @BTSemupessi: Se i BTS fossero siciliani, cosa si direbbero in chat? Episodio 3; Hoseok aka capo de sirati. - kookmyeuphoriaa : RT @BTSemupessi: Se i BTS fossero siciliani, cosa si direbbero in chat? Episodio 3; Hoseok aka capo de sirati. - taenshi7 : RT @BTSemupessi: Se i BTS fossero siciliani, cosa si direbbero in chat? Episodio 3; Hoseok aka capo de sirati. -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Gli, per ora, non parlano ufficialmente di Var. Lo faranno prima della fine del campionato, quando avranno rivisto le procedure e le avranno confrontate con Uefa e Fifa per garantirne una validità internazionale. La chiarezza ha la priorità. Anche se i temi in discussione si accavallano di partita in partita, così come le domande. Ma siamo sicuri che tutti glivogliano davvero il Var? La risposta sarebbe positiva e arriverebbe in due secondi, senza esitazioni.Magari c'è chi vorrebbe correre ancora di più e chi invece meno, ma tutti glisi portano dietro quei cinque errori clamorosi e sanno che, con questa tecnologia, non avrebbero commesso. Eppoi, non si può fermare il progresso e tornare indietro. Il Var sta anche migliorando la cultura sportiva, come si vede quando è in azione e, in campo come in tribuna, si ...