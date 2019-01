Calciomercato | Parma su Ranocchia | va in scadenza di contratto con l' Inter a giugno

Calciomercato Parma - ufficiale : Ciciretti va all'Ascoli : Parma - Nuova esperienza in Serie B per Amato Ciciretti : il talentuoso ma discontinuo fantasista romano, messosi in luce con la maglia del Benevento due stagioni fa e di proprietà del Napoli , lascia ...

Calciomercato Parma - è caccia ad un esterno offensivo : avviati i contatti per un ex Roma : Il club emiliano ha messo gli occhi su Iturbe, esterno offensivo che ha già giocato in Italia con le maglie di Roma e Torino Il Parma punta a rinforzare la propria batteria di esterni offensivi, mettendo gli occhi su una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Iturbe, attualmente in forza ai Pumas in Messico ma stuzzicato dal ritorno in Serie A, già vissuta con le maglie di Roma e Torino. contatti in corso tra le parti, con ...

Calciomercato Parma - è ufficiale il ritorno di Deiola al Cagliari : Parma - Alessandro Deiola lascia l'Emilia dopo sei mesi: arrivato la scorsa estate in prestito al Parma dal Cagliari , il centrocampista sardo torna alla base: i ducali hanno infatti risolto ...

Calciomercato Parma - il nome nuovo è quello di Jesè : Parma - In casa Parma ferve il mercato, anche se probabilmente le conclusioni delle trattative arriveranno verso la fine del mercato. Ieri è spuntato un nome nuovo, quello di Jesè , esterno d'attacco ...

Calciomercato Parma : D’Aversa alla ricerca di un attaccante? : L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa, ha chiesto alla società un attaccante per completare il reparto avanzato; i nomi più caldi sono Matri ed El KaddouriCalciomercato / Serie A- Dopo la bella vittoria contro l’Udinese, il Parma ritorna al lavoro per preparare al meglio la sfida contro la Spal, che potrebbe regalare una fetta di salvezza già a fine Gennaio. Il tecnico Roberto D’Aversa, nonostante l’arrivo di ...

Calciomercato Parma - è ufficiale : preso Kucka : Parma - Juraj Kucka è un nuovo giocatore del Parma . Lo slovacco è stato prelevato a titolo definitivo dai turchi del Trabzonspor ed ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2022. Questa la nota ...