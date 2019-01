Audi A6 - La Allroad su strada per gli ultimi test

Audi A1 - Le immagini della Allroad durante i test invernali : Per la seconda volta nel giro di pochi mesi abbiamo sorpreso su strada un prototipo della Audi A1 in una inedita variante da off-road leggero. I test si sono spostati in Scandinavia, come dimostra anche la dotazione di fari aggiuntivi e pneumatici invernali, ma la sostanza non cambia: sembra proprio che in casa Audi si sia pensato a una A1 Allroad.Piccola, ma rialzata. Gli ingredienti ci sono tutti: assetto rialzato, passaruota aggiuntivi e ...

Audi A8 - Da Castagna la Avant allroad W12 : La Carrozzeria Castagna ha svelato le prime immagini di una nuova familiare basata sull'Audi A8 di precedente generazione. Il progetto, chiamato Audi A8 Avant - Ver. C, evolve le linee dell'ammiraglia di Ingolstadt trasformandola in una sorta di allroad: alcuni dettagli, come le protezioni di plastica nera per i passaruota, derivano infatti dalle sorelle minori A6 e A4, così come le protezioni per il sottoscocca integrate nelle minigonne e nella ...