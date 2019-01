Altro che 10 years challenge | per Valentino Rossi scatta la 10 months challenge con

Toninelli : manutenzione - Altro che opere : 9.15 "Chiedo scusa a nome dello Stato. Si doveva fare manutenzione,si doveva controllare meglio".A scriverlo in un post su Facebook è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti,Toninelli, salito a bordo del treno delle da Cremona a Milano. "Lo stesso treno che un anno fa deragliò a Pioltello provocando tre morti e decine di feriti", ricorda. "La più grande opera di cui l'Italia ha bisogno è la manutenzione e la messa in sicurezza delle ...

Danilo Toninelli : "Altro che Tav - avrei voluto Salvini qui a ricordare i morti di Pioltello" : "La più grande opera è la manutenzione ordinaria e straordinaria, altro che grandi opere". La commemorazione delle vittime della tragedia ferroviaria di Pioltello, avvenuta un anno fa diventa occasione di una rinnovata polemica fra il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e il vice premier Matteo Salvini. Oggetto la Tav Torino-Lione, all'indomani del rinnovato pressing leghista perché ...

24 Ore Daytona 2019 : il team di Wayne Taylor punta al bersaglio grosso. Fernando Alonso vuol inserire un Altro trofeo in bacheca : “Ti monterò il motore più in basso possibile, e avrai la coppa dell’olio disegnata dal vento, sì… Questo ti darà parecchi cavalli in più. Ti costruirò un serbatoio che conterrà un gallone in più di benzina, ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile. E quando ti avremo dipinta ti faremo il pieno, e sarai pronta a scendere in pista… Capito? Sarai perfetta“. Parole che descrivono la ...

Altro che ‘ricerche di idrocarburi’ - il ministro dell’ambiente dice NO alle trivelle : “Se mi sfiduciano torno a fare il generale dei carabinieri” : “Non sono trivellazioni, ma ricerche di idrocarburi“. Questo, in estrema sintesi, aveva riferito il vicepremier Luigi Di Maio in merito alla questione trivelle nel mal Ionio. E questo, a seguire, avevano riferito gli altri esponenti del Movimento 5 Stelle al governo. “Cambiare il nome non modifica la faccenda: sono trivellazioni al largo delle coste italiane“, avevano invece risposto, sempre in estrema sintesi, gli ...

Emiliano Sala - l'ex fidanzata : "Altro che incidente - indagate sulla mafia del calcio" : Mentre i soccorritori cercano ancora tracce di Emiliano Sala , l'ex fidanzata lancia pesanti accuse, tutte da dimostrare, che gettano un'ombra sull'incidente aereo del giocatore argentino: "...

Frosinone - Altro che multa : club così meriterebbero un premio : Gli inglesi, che possono dare lezioni di business legato al pallone a tutti i De Laurentiis del resto del mondo, l'hanno capito prima, più e meglio degli altri. Non si deve diminuire il numero delle ...

'Di Maio vuole dare una mancia elettorale - Altroché lavoro'. Parlano gli assessori : Roma. "Cosa sono, davvero, questi navigator? Non ci è stato chiarito. Chi li assumerà? E con che tempi, e che modi? Non ci è stato chiarito". Gianna Pentenero, assessore piemontese al Lavoro, comincia ...

Manchester City - Bernardo Silva e l'Altro Guardiola : 'Al suo ristorante niente sconti - anzi pago il doppio' : Tra le tante personalità che lo frequentano, anche volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra questi, non potevano mancare i calciatori del City. Ai quali però non è riservato un ...

Il governo venezuelano dice che c’è stato un Altro tentato golpe : Un gruppo di soldati della Guardia Nazionale ha brevemente occupato una base a nord di Caracas, l'esercito è riuscito a riprenderne il controllo

Gaffe su Rocco Schiavone - Altro che parolacce : la serie sbarca in Germania e indigna i lettori italiani : La guida TV tedesca ha usato un modo alquanto bislacco per annunciare la messa in onda di Rocco Schiavone. Nei mesi scorsi, il prodotto di Rai2 ha firmato diversi accordi di trasmissione internazionale e ora la serie con Marco Giallini sbarca finalmente in territorio estero, a cominciare dalla Germania. Tuttavia, in questo caso la televisione tedesca ha evidentemente esagerato con il suo entusiasmo. Sulle copertine di un ...

Migranti - Altro barcone in avaria. Palazzo Chigi : contatti con Guardia costiera libica perché intervenga : ... si legge nell'articolo, che conclude: «Siamo di nuovo assediati da stragi di vita e di verità, che la cronaca registra e la storia giudicherà». Opposizione contro la linea del Viminale Un no ...

Migranti - Altro barcone in difficoltà in acque libiche : in 100 a bordo - si temono morti. Alarm Phone : “Malta verrà da noi” : Un altro barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficoltà, a 60 miglia al largo delle coste di Misurata, in Libia. Il natante, che inizialmente non aveva chiesto aiuto, starebbe ora imbarcando acqua con le persone nel panico. A bordo, secondo quanto segnalato, potrebbero esserci morti, tra cui forse anche un bambino. “Alle ...

Ora o mai più - Altro che gossip. Ornella Vanoni e Donatella Rettore si scannano in diretta davanti ad Amadeus : Se le suonano in diretta, Ornella Vanoni e Donatella Rettore. Le due primedonne di Ora o mai più, che i retroscena Rai riferiscono essersi beccate dietro le quinte nei giorni precedenti, infiammano il debutto del talent vip condotto da Amadeus. Leggi anche: "Spero di non addormentarmi", la Vanoni im

C'è posta per te - Maria De Filippi chiude tra le lacrime : 'Aspetti che mi venga un Altro infarto?' - lo strazio : Si chiude malissimo l'ultima storia di C'è posta per te , con Maria De Filippi costretta a chiudere la busta. I genitori di Leo , siciliani emigranti in Belgio, cercano di ricucire il rapporto con il ...