Svelata la data d’uscita del nuovo album di Ligabue con un grande debutto in copertina

Barbara D’Urso al Grande Fratello 16 : Svelata la data di partenza : Grande Fratello 16 con Barbara D’Urso: quando andrà in onda la prima puntata A pochi giorni dal debutto dell’Isola dei Famosi, si parla già della messa in onda del Grande Fratello 2019. L’appuntamento con la prima puntata è prevista per lunedì 15 aprile su Canale 5. L’indiscrezione è trapelata dal portale Blogo, secondo cui saranno 10 le puntate previste, con la finale in onda per giugno. Dopo il calo di ascolti della ...

L’ultima stagione de Il Trono di Spade - Svelata la data d’uscita : Manca poco a uno degli eventi televisivi più attesi dell'anno. L'ultima stagione de "Il Trono di Spade", l'ottava, arriverà su Sky Atlantic in esclusiva e in contemporanea con la messa in onda americana nella notte fra il 14 e il 15 aprile. La data è stata svelata alla fine del misterioso teaser trailer rilasciato da HBO. Nelle immagini si vedono riuniti i tre Stark superstiti, Jon Snow, Arya e Sansa, far visita alla cripta di famiglia e ...

Svelata la data di uscita su PC di Away : Journey to the Unexpected : Partorito dalla mente dello sviluppatore francese Aurélien Regard, già autore di The Next Penelope, Away: Journey to the Unexpected ha finalmente una data di uscita anche per PC. È Regard stesso ad averlo annunciato, unitamente alla pubblicazione di un nuovo video gameplay di 10 minuti che troverete nel corpo della notizia.Il gioco sarà disponibile sui vostri monitor a partire dal 13 febbraio 2019. Chi dovesse decidere di preordinarlo su GoG ...

Samsung Galaxy S10 : Svelata la data della presentazione ufficiale : Il colosso coreano ha annunciato la data in cui si terrà il primo evento Unpacked dell'anno dove verrà presentato il suo...

Uomini e Donne gossip - Clarissa e Federico : Svelata la data del matrimonio : Uomini e Donne gossip: Clarissa e Federico svelano la data del matrimonio Dopo oltre due anni di puro e vero amore, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno finalmente scelto di convolare a nozze. La coppia uscita da Uomini e Donne nel novembre del 2016, è sempre passata agli occhi del web come una delle più […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Clarissa e Federico: svelata la data del matrimonio proviene da gossip e Tv.

Yoshi’s Crafted World e Kirby Epic Yarn 3DS : Data di uscita Svelata : A grande sorpresa Nintendo ha annunciato la Data di uscita di 2 titoli molto attesi dai giocatori su Switch e 3DS, parliamo di Yoshi’s Crafted World e Kirby’s Epic Yarn, entrambi previsti per Marzo 2019. Date di uscita per Yoshi’s Crafted World e Kirby’s Epic Yarn Il primo uscirà in esclusiva Nintendo Switch il 29 Marzo mentre il secondo approderà solo su 3DS dall’8 Marzo. Yoshi’s Crafted ...

The Voice 2019 con Simona Ventura si farà : Svelata la data d’inizio : Simona Ventura: confermata la messa in onda di The Voice of Italy 2019 Il neo-direttore di Rai2 ha confermato in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera la messa in onda di The Voice of Italy 2019 con Simona Ventura. La sesta edizione del talent del secondo canale della Tv di Stato, che non ha mai avuto particolare fortuna sia dal punto di vista degli ascolti che discografico, eccezion fatta per Suor Cristina, andrà in onda dal 9 ...

Jackquest : Tale of The Sword : Data di uscita Svelata : Appassionati di Metroidvania e pixel art sarete lieti di sapere che Jackquest: Tale of The Sword sarà ufficialmente disponibile a partire dal 24 Gennaio su Steam, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Jackquest arriva a Gennaio 2019 Blowfish Studios e NX Games annunciano che il platform vecchia scuola Jackquest: Tale of the Sword uscirà questo mese sulle piattaforme citate al prezzo di soli 9,99€. Nel ...

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Ariana Grande Thank You Next a gennaio 2019? : Che sia atteso a breve non è una novità, ma la data spuntata a sorpresa dopo Natale è una notizia: il nuovo album di Ariana Grande Thank You Next potrebbe uscire già a gennaio 2019, per l'esattezza venerdì 25. L'indicazione arriva da Google e dalla pagina inglese di Wikipedia: entrambe le fonti, a fronte della ricerca del titolo dell'album Thank You Next di Ariana Grande, riportano infatti come data d'uscita il 25 gennaio 2019. Sarebbe ...

MotoGp - c’è la data della presentazione della nuova KTM : ecco dove e quando verrà Svelata : Il team austriaco ha reso nota la data di presentazione della moto 2019, che sarà affidata a Johann Zarco e Pol Espargarò La KTM ha annunciato la data di presentazione della moto 2019, quella che sarà affidata al neo arrivato Johann Zarco e al confermato Pol Espargarò. Il team austriaco ha scelto la sede di Mattighofen per accendere i riflettori sulla RC16, nel corso di una cerimonia che si terrà il 12 febbraio 2019. Una data particolare, ...

Svelata la data dello speciale di Gianni Morandi su Lucio Dalla in tv : tutti i dettagli : La data dello speciale di Gianni Morandi su Lucio Dalla è finalmente ufficiale. Io e Lucio: Dalla - Morandi, solo 30 anni è in programma per il 29 dicembre, in prima visione su Canale5 in una prima serata esclusiva. L'artista di Monghidoro è quindi pronto a tornare su Canale5 dopo il successo di L'Isola di Pietro 2, nel quale ha ricoperto il ruolo di protagonista. Le immagini che saranno restituite saranno quelle del tour del 1988 al ...

Svelata la data d’uscita di Noi siamo Afterhours - il docu-film sul concerto ad Assago del 10 aprile : La data d'uscita di Noi siamo Afterhours è finalmente ufficiale. Dopo la presentazione al Festival del Cinema di Roma, il docufilm è ora disponibile per il pre-order con approdo sul mercato in programma per il 25 gennaio. Nel cofanetto sono compresi due CD live e un DVD nel quale è racchiuso il concerto sold out che gli Afterhours hanno tenuto al Mediolanum Forum di Assago del 10 aprile con il quale hanno concluso i festeggiamenti per i ...

Svelata la data del ritorno di Grey’s Anatomy 15 e Le regole del delitto perfetto 5 nel 2019 - debutta anche For The People : ABC ha svelato le date delle première di metà stagione di Grey's Anatomy 15 e Le regole del delitto perfetto 5: il medical drama di Shonda Rhimes e il legal thriller di Pete Nowalk tornano in onda su ABC il prossimo 17 gennaio 2019, con una novità. Nel primo giovedì dell'anno che vede il ritorno in programmazione delle serie prodotte da ShondaLand, arriva anche una serie che trova una nuova collocazione nel palinsesto della rete: A Million ...

Svelata la data d’uscita del nuovo album di Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell? : Spunta una data d'uscita del nuovo album di Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell: atteso per il 2019, il disco potrebbe arrivare già all'inizio della primavera. A dare ai fan di Lana Del Rey una data cui aggrapparsi per il nuovo arrivo sul mercato discografico è il sito web di MTV, che ha annunciato mercoledì 5 dicembre la release dell'album prevista per il 29 marzo. C'è da dire che Lana Del Rey e la sua sua etichetta non hanno ancora ...