Salvini contro Fazio | «Io disumano? Incassa che ti passa»

"Disumanità" - "sei un milionario - bacioni" : tra Fazio e Salvini lo scontro è totale : Botta e risposta al vetriolo sullo sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto fra Fabio Fazio e Matteo Salvini. Il conduttore...

Matteo Salvini - perché il leader leghista non segue la 'crociata antimperialista' di Di Maio contro la Francia : Certo, la polemica pare assolutamente strumentale a fini elettorali, anche se intende 'velare' di un manto di sinistra la politica dei porti chiusi sostenuta dal governo e il rifiuto all'accoglienza ...

Matteo Salvini - perché il leader leghista non segue la "crociata antimperialista" di Di Maio contro la Francia : Matteo Salvini ha a lungo polemizzato con la Francia sulla questione immigrazione, anche usando toni molto duri. Negli ultimi giorni, però, ha evitato di seguire Luigi Di Maio nella "crociata antimperialista" contro Parigi e il suo presunto sfruttamento di molti Paesi africani alla stregua di coloni

Oliviero Toscani - l'ultimo delirio contro Matteo Salvini : "Si comporta da travestito" : Oliviero Toscani è tornato ad attaccare il suo nemico preferito, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ormai sua principale ossessione, e unico motivo per cui viene intervistato. Il fotografo al Tg Zero su radio Capital ha sparato nuovo veleno contro il leghista e il suo vezzo di indossare le div

Francia a muso duro contro Salvini e Di Maio : 'Non giochiamo a chi è più stupido' : Dall'avvento del governo targato Lega-Movimento Cinque Stelle i rapporti tra l'Italia e la Francia non sono mai stati semplici. Le ultime parole di Luigi Di Maio, arrivate pochi giorni dopo l'aperto sostegno nei confronti dei gilet gialli, e che parlano di un Paese transalpino che approfitta delle sue ex colonie africane per pagarsi il debito non sono state gradite oltre le Alpi. L'ultima risposta arriva direttamente da un ministro di Macron. ...

Cara di Castelnuovo - anche i parroci contro Salvini e lo sgombero dei migranti : Non solo la deputata di sinistra Rossella Moroni, che a Castelnuovo di Porto si mette davanti al pullman che porta via i richiedenti asilo dal Cara . C'è anche la Chiesa, con svariati preti, parroci, ...

Il delirio del prete contro Salvini : "Ora entri in chiesa in ginocchio" : Più che affermazioni, insulti a ruota libera. Isulti di una violenza indicibile che non ci si aspetterebbe da un prete. Eppure contro Matteo Salvini, ieri, si è scatenato don Paolo Farinella, il parroco di San Torpete a Genova che a Natale aveva chiuso la sua chiesa in segno di protesta contro il decreto Sicurezza. "Salvini ha le mani sporche di sangue - ha tuonato ieri ai microfoni della Zanzara su Radio 24 - bisogna chiudere tutte le chiese a ...

Raggi-Salvini - scontro sulle occupazioni. Il leghista : “La sindaca diffonde notizie false” : Il 10 dicembre scorso lo sgombero in pompa magna con Matteo Salvini. Poi, passate le feste, il 21 gennaio la sindaca Virginia Raggi lancia un nuovo allarme sulla ex fabbrica della penicillina in via Tiburtina, a Roma: «E’ inaccettabile, sono stati spesi soldi pubblici, impegnati uomini e risorse, e ora c’è il rischio di ricominciare da capo: dopo g...

Lo scontro Italia-Francia - è l'ora delle colombe Conte e Moavero. Ma anche Salvini attacca Macron : Il presidente del Consiglio E il ministro degli Esteri tentano la mediazione, dopo le parole di fuoco di Di Maio e Di Battista sul neocolonialismo di Parigi. Conte in una nota scrive che affrontare ...

ROMA - EX PENICILLINA : SCONTRO Salvini-RAGGI/ Sgombero : scoperti due occupanti abusivi all'interno : Ex PENICILLINA, Raggi vs Salvini "Di nuovo occupata". Il ministro dell'interno replica al sindaco di ROMA: scoperti due occupanti abusivi all'interno.

Matteo Salvini contro Cesare Battisti : “Chiedi scusa e taci” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, si rivolge a Cesare Battisti dopo che quest'ultimo, dal carcere, ha detto di essersi sentito umiliato al suo arrivo in Italia: "Povero assassino comunista. Abbi dignità e rispetto. Chiedi scusa ai familiari a cui hai tolto il padre, il fratello, il figlio. Abbi almeno il gusto di tacere”.Continua a leggere

Caritas lombarde contro il decreto Salvini : "Continueremo ad accogliere i migranti - rispondiamo alla nostra coscienza" : Nei centri di accoglienza delle dieci diocesi lombarde accolti 4.500 migranti, il direttore Gualzetti: "Gli ospiti rimarranno da noi a carico della Chiesa"

Scontro diplomatico sui migranti. Salvini : la Francia impoverisce l’Africa : Dopo Di Maio anche il ministro dell’Interno attacca Parigi. L’imbarazzo della Farnesina. Il ministro degli Esteri Moavero chiamato a riferire in Parlamento

Africa - anche Salvini contro la Francia : «Interessi petroliferi opposti ai nostri» Riportati in Libia i 140 della Lady Sham : Il vicepremier torna sulle polemiche con Parigi: «Non prendo lezioni da Macron. Non ha alcun interesse a stabilizzare la situazione in Libia perché ha interessi petroliferi opposti ai nostri»