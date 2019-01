Palermo | non versa tassa di soggiorno | sequestro a un albergatore

Palermo : albergatore non versava imposta soggiorno - sequestro preventivo (2) : (AdnKronos) - "L’evasione della “tassa di soggiorno”, infatti, per via del suo regime particolare, che ai fini dell’esazione prevede che gli enti comunali si avvalgano delle strutture ricettive operanti nelle circoscrizioni dei predetti enti locali (alberghi e bed and breakfast, etc.), è suscettibil

Palermo : albergatore non versava imposta soggiorno - sequestro preventivo : Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dal Pubblico Ministero nei confronti del titola

Gazzetta 'Occhio Palermo : non devi ripetere gli errori dell'anno scorso' - : 'Non ripetere gli errori dell'anno scorso'. Questo il titolo , e il consiglio, della Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per il Palermo, che fa i conti con la sconfitta con la Salernitana: non bisogna fare drammi ovviamente, ma la parola d'ordine è evitare appagamenti e non commettere gli stessi ...

Spazzacorrotti - per i pm di Torino e Palermo il comma della Lega può non bastare per salvare i politici dal peculato : Secondo i pm di Torino e Palermo potrebbe non bastare per salvare i consiglieri regionali accusati di peculato. E per un motivo puramente tecnico: quel reato è comunque una fattispecie diversa rispetto all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Anche quando quest’ultima è commessa da pubblici ufficiali. Resta comunque il dato politico: un aggravante di quel tipo, infatti, esisteva già. Un elemento che certifica la ...

Matteo Messina Denaro non è più il ricercato numero uno. Palermo : "Non ha più un ruolo" : Non avrebbe un ruolo in Cosa nostra, non detta le strategie criminali, forse è latitante all'estero e non ha contatti con le cosche. A sorpresa il questore di Palermo, Renato Cortese, uno che di mafia ne capisce basti solo ricordare che ha diretto la cattura del boss dei boss Bernardo Provenzano nel 2006 preso dopo 43 anni di latitanza, dice la sua sull'ultima primula rossa di Cosa nostra il trapanese Matteo Messina Denaro, classe 1962, ...

Ville confiscate alla mafia - Comune di Palermo a Salvini : “Sono abusive - non sanabili” : Le tre Ville confiscate alla mafia e che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato di voler "riassegnare ai cittadini di Palermo sperando che il sindaco non ci piazzi dentro degli immigrati" sono abusive. A renderlo noto è l'assessore alla Cittadinanza sociale del Comune di Palermo, Giuseppe Mattina. "Il Comune è sempre pronto a ricevere e prendere in carico immobili confiscati alla mafia che siano fruibili per usi sociali" dice, ...

Suca Pride. Cosa Matteo Salvini non sa di Palermo : "Suca!", a Palermo, è l'alfa e l'omega d'ogni simposio dialettico, filosofico, talvolta perfino politico e amministrativo comunale siciliano. La notizia che rimette ora questa parola al mondo extracittadino, è presto detta: Fabio Citrano, membro dell'ufficio stampa proprio di Palazzo delle Aquile, sede del Municipio, riferendosi a un post del ministro Salvini dove, in tema di migranti e disobbedienza civile, si chiamava in causa ...

Calciomercato Palermo : interesse per Gori del Frosinone. Anche il Parma su Rispoli : A rilanciare l'ipotesi è il Corriere dello Sport, che riporta come Anche i rosanero si siano accodati alle tante squadre interessate al giocatore , rientrato da un infortunio alla spalla e con sole 4 ...

Pasticcio-ispettori a Palermo Salvini : "Non li ho mandati io" : Galvanizzato dalla pugna, rinato dunque a una nuova vita di ritrovata celebrità, il sindaco di lungo corso Leoluca Orlando esce dalla messa e raggiunge la piazza che lo osanna. È quella davanti al ...

Migranti : arcivescovo Palermo - il Vangelo non va esibito ma praticato : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - "Il Vangelo non va esibito ma praticato.... E' il monito dell'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, nel corso della sua omelia durante la messa di inizio anno a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo. All termine della messa, rispondendo ai croni

Orlando : 'Rinuncio ai soldi per Palermo? Non cado trappola di Salvini' : Palermo, 3 gen. (AdnKronos) - "Non cado nella trappola di rispondere alle incomprensibili e nervose dichiarazioni del ministro Salvini. Ritengo del tutto improprio che di fronte a un sindaco che cerca di rispettare l'anima di una città e la sua cultura dell'accoglienza, affermi che la città dovrebbe