Milan-Napoli | Salvini | “la partita si giocherà senza limitazioni”

Napoli a Milano Il buonsenso si spegne di sera : Un paio di anni fa, un noto capo ultras milanista raccontò che «Sì, certo, ci sono rischi», ma lo scontro è «normale nel nostro mondo». E i cori contro i napoletani? «Suvvia cosa pensate? Cose ...

L’annuncio di Salvini : «Milan-Napoli senza restrizioni ai tifosi» : «Punto sul buonsenso» Milan-Napoli senza alcuna restrizione. L’annuncio non è della Lega né delle due società, ma del ministro dell’Interno Matteo Salvini: «Punto sul buonsenso, sulla responsabilità e sulla correttezza delle tifoserie di Milan e Napoli oltre che sulla professionalità delle Forze dell’Ordine. Per questo sono felice di confermare che la partita di sabato sera Milan-Napoli si svolgerà normalmente: non ci saranno ...

Milan. Piatek debutterà sabato contro il Napoli : Piatek è ufficialmente rossonero. Dopo l’incontro a Milano, Milan e Genoa hanno definito l’affare più interessante del mercato invernale. Il

Milan-Napoli : probabili formazioni ballottaggio Cutrone-Piatek - ampia scelta per Ancelotti : Milan-Napoli è uno degli scontri di maggior interesse della ventunesima giornata del campionato di serie A 2018/2019. Si affrontano infatti la formazione che attualmente occupa la quarta posizione della classifica e quella che è a tutti gli effetti la seconda forza del campionato alle spalle della sola Juventus. Le 2 contendenti arrivano alla gara con stati d’animo differenti. I padroni di casa infatti hanno vissuto una settimana di vigilia ...

Fornals - talento e visione di gioco - per avvicinare il Napoli al Milan di Ancelotti : Clausola di 30 milioni, come Fabian Ruiz Si stringe per Allan e dalla Spagna rimbalza la notizia del passaggio del centrocampista Pablo Fornals dal Villerreal al Napoli di Carlo Ancelotti. Un altro giovane spagnolo. Di ventidue anni, come Fabian Ruiz. Con una clausola rescissoria – obbligatoria in Spagna – di trenta milioni di euro. Come Fabian Ruiz. Un mercato, quello spagnolo, che sia Giuntoli sia gli Ancelotti – padre e ...