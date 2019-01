Milan | Abate | Benvenuto Piatek Higuain? Se non te la senti

Milan : Abate stupisce - è il migliore. Calhanoglu - chi l'ha visto? : Il Milan esce di scena dall'Europa League: fatale il 3-1 al Pireo contro i padroni di casa dell'Olympiacos. Abate il migliore dei rossoneri nonostante il fallo da rigore, Calhanoglu non si è visto. ...

Milan - Abate e Zapata nuovi titolarissimi : esperienza a servizio : Non parlate di emergenza a Ignazio Abate e Cristian Zapata, perché la strana coppia che da qualche tempo si è sistemata davanti a Donnarumma sembra tutto tranne che improvvisata. Eppure è ...

Milan - Abate potrebbe rinnovare : Leo e Maldini ci pensano : Ignazio Abate potrebbe rinnovare con il Milan. Dopo le ultime convincenti prestazioni, tra cui quella offerta nella sfida vinta contro il Parma dove è stato impiegato da Gattuso come difensore centrale, il calciatore campano avrebbe guadagnato punti agli occhi dei dirigenti rossoneri. Leonardo e Maldini, infatti, starebbero pensando al prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno 2019, vale a dire tra poco più di sei mesi. I rapporti ...

Milan-Torino : Gattuso intenzionato a confermare Abate - in attacco torna il Pipita : Nell’edizione odierna di Sky Sport, si è parlato anche della prossima sfida in campionato dei rossoneri, che affronteranno in casa il Torino nel posticipo domenicale. Secondo l’inviato dell’emittente satellitare Peppe Di Stefano, il tecnico Rino Gattuso sarebbe intenzionato a confermare la coppia difensiva formata da Abate e Zapata, che ha ben figurato nel match vinto contro il Parma. Ma la partita di domenica sarà anche ...

Abate a Milan TV : “Si respira un’aria diversa - adesso ci sono Milanisti veri” : Il giorno dopo la vittoria e l’ottima prestazione contro il Parma, Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Milan TV. Il terzino rossonero, adattato difensore centrale da Gattuso nella sfida contro i ducali, è stato tra i migliori in campo. Queste le parole del calciatore classe 1987. Sugli elogi di Maldini nel post-partita: “Le parole di Paolo fanno piacere, poi dette da lui ancora di più. Però abbiamo fatto il nostro dovere. ...

Milan - Abate lancia frecciate alla vecchia dirigenza : “adesso c’è gente di spessore” : Ignazio Abate ha parlato del suo Milan non lesinando staffilate nei confronti della vecchia proprietà targata Yonghongh Li “Leonardo è il primo allenatore che mi ha dato fiducia in una grande società. Sta tornando il vecchio Milan in tutti i settori. Si respira un’aria diversa. L’anno scorso non mi sentivo a mio agio al 100%. Quest’anno è tornata gente di alto spessore, Milanisti veri ed è normale che faccia bene a ...

Milan - le pagelle di Abate : prova superata da difensore centrale : E' stata forse la sorpresa più grande nella domenica del Milan. Ignazio Abate da difensore centrale ha convinto, come testimoniano i voti dei principali quotidiani italiani: GAZZETTA DELLO SPORT: 6,5 TUTTOSPORT: 7 CALCIOMERCATO.COM: 6,5

