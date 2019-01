Meizu Zero | lo smartphone che innova senza pulsanti fisici e con supporto eSIM

Meizu Zero - lo smartphone senza pulsanti : Meizu ZeroMeizu ZeroMeizu ZeroMeizu ZeroNella lista degli smartphone più interessanti che potremmo vedere al Mobile World Congress di Barcellona si è appena aggiunto di prepotenza Meizu Zero, un concept phone unico nel suo genere perché completamente privo di aperture verso l’esterno (da qui il nome). Presentato in queste ore dalla cinese Meizu, in effetti è chiuso all’interno di una scocca in ceramica del tutto sigillata e ...