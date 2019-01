"Il M5s soffre nei sondaggi" - avrebbe detto Conte a Merkel : Il Movimento 5 Stelle è in sofferenza perché i sondaggi stanno calando... Sono molto preoccupati perché Salvini e' al 35% e loro scendono al 26% quindi dicono: quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?". Piazzapulita, la trasmissione di La7, questa sera ha trasmesso un video in cui - secondo quanto ha ricostruito - il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si rivolge in questo modo, a margine dei lavori a ...