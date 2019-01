Huawei lancia il 5G | primo smartphone in arrivo fra un mese a Barcellona

Huawei Y7 Pro (2019) lanciato in Asia con un display da 6 - 26 pollici e notch a goccia : Dal Vietnam arriva la notizia del lancio di Huawei Y7 Pro (2019) , smartphone di fascia bassa con alcune interessanti caratteristiche. Ecco quali sono L'articolo Huawei Y7 Pro (2019) lanciato in Asia con un display da 6,26 pollici e notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Huawei annuncia una stampante portatile - una bilancia smart e altri accessori : Huawei ha annuncia to una stampante portatile , una bilancia smart con WiFi, un gimbal per smart phone ed una videocamera di sicurezza panoramica.

Huawei P30 Pro avrà un display edge con notch - mentre Samsung potrebbe lanciare un nuovo Galaxy Tab A : Samsung potrebbe lanciare un nuovo Galaxy Tab A il prossimo anno, mentre Huawei avrebbe optato per un pannello AMOLED con bordi curvi per il suo P30 Pro.

Huawei lancia sul cloud la sua blockchain : Huawei ha annunciato, tramite un comunicato, l’entrata in funzione del suo blockchain service (Bcs) per uso globale tramite il suo servizio cloud. Dopo il lancio per uso commerciale in Cina, avvenuto il 10 ottobre di quest’anno, l’azienda di telefonia cinese allarga anche agli altri mercati questo servizio che permetterà la distribuzione e la gestione delle applicazioni blockchain su Huawei cloud. Un sistema blockchain include ...